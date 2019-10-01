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محافظ ذي قار يوجه بتسريع اجراءات تأهيل شبكات الماء بدعم اليونسيف

المكتب الإعلامي

وجه محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، اليوم الثلاثاء ، مديرية ماء المحافظة وقسم العقود الحكومية بتسريع اجراءات تنفيذ مشاريع تأهيل مجمعات ضخ مياه الشرب ضمن منحة دولية خصصت لهذا الغرض .

وبحث الدخيلي مع وفد من اليونسيف تسريع إجراءات إحالة مشاريع تأهيل شبكات الماء الصالح للشرب ، بحضور معاونه لشؤون التخطيط المهندس عادل حامد گنو ومدير ماء ذي قار .

وتابع الدخيلي مع قسم العقود الحكومية إعادة المناقصات المعلنة لمديرية ماء ذي قار لغرض اعلانها مجدداً للشركات الراغبة بتنفيذ عمليات التأهيل لمجمعات الماء داخل مركز المحافظة وقضاء الشطرة ضمن المنحة المالية لمنظمة اليونسيف بكلفة تجاوزت الـ (مليار ونصف ) دينار عراقي .

وأكد على ” تسريع الاجراءات للإستفادة من مبلغ التأهيل المقدم من المنظمة العالمية الدولية لتأهيل شبكات ومجمعات ضخ مياه الشرب في المحافظة ، وتوجيه مديرية الماء بالإعلان عن هذه المشاريع ، أو التنفيذ المباشر من قبل كوادرها الفنية والهندسية المتخصصة بعمليات التأهيل ، في حال عدم التقديم عليها ” .

ولفت الى أن ” عمليات التأهيل في حال اتمامها كفيلة برفع الانتاج في معظم مجمعات ماء ذي قار ، ومعالجة حالات الشح في بعض أطراف الناصرية والقرى المحيطة بها ”

المكتب الاعلامي

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