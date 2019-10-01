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مخبأة بوسائد .. اقليم كوردستان يحبط محاولة تهريب أكثر من 10 كغم مخدرات لكندا

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن احباط محاولة تهريب أكثر من 10 كغم من المخدرات الى كندا، مشيرة الى ان تلك المواد كانت مخبأة بوسائد.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان في نشاطين مختلفين في يوم 28/9/2019 تمكن ضباط المديرية، و منتسبوها من ضبط 9 كغم، و900 غرام من المخدرات نوع “كرستال”، و610 غرامات من مادة “الترياق” كانت مخبأة في عدد من الوسائد.

واضاف البيان ان المتهمين كانوا يرمون تهريب تلك المواد الى “كندا” عبر شركة للشحن، ممشيرا الى ان المتهمين اعترفوا بجريمتهم، وتم فتح ملف تحقيق لهم وفي المادة (14) مخدرات، واحالتهم امام القضاء.

هذا ولم يشر البيان الى عدد المتهمين الملقى القبض عليهم.

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