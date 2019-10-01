مفارقات عراقية بامتياز: عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي بين محبة مدينة الموصل السنية و كراهية حكومة الأغلبية الشيعية

بقلم : مهدي قاسم

1 ــ سفير سلام منحاز بكل انسجام و وئام !!

حسب المفهوم العام لسفير السلام في العالم ، ولا سيما

في أروقة الأمم المتحدة وكذلك في مناطق النزاع المحتدمة ، يُفترض أن يكون ” السفير ” من هذا الصنف و القبيل ، و بالضرورة الحتمية ، محايدا بالكامل وعلى نحو أقصى ، و بدون أي ميل أو دوران لهذا الطرف المعادي أو ذاك المحبوب و الصديق !!، و ضمن هذا المفهوم و الرؤية

يكون قد اكتسب أو يكتسب ثقة طرفين متنازعين مفترضين ، من خلال إظهاره حقا وفعلا نية وساطة نزيهة وصادقة و حميدة ، بغية تقريب مواقف ووجهات نظر متضاربة ..

أما أن يكون شخص ما ــ ربما يكون متطوعا لمهمة سفير” سلام

” من تلقاء نفسه بكل أوهام و اندفاع ـــ منحازا مسبقا لطرف ضد طرف آخر، فلا يمكن أن يكون سفير سلام ، بقدر ما هو طبّال حرب و انتقام ، ولو بثوب حمل شفاف و فضفاض حتى ولو بمزاعم رنانة و بكل أناقة هندام !!..

2 ــ عادل ” الزوية ” المذنب يُعاقب بطل تحرير الموصل

:

وفي سياق مفارقات عراقية بامتياز ، لابد أن يتذكر المرء

أيام ” عادل الزوية ” الغابرة وعملية السطو المسلح على مصرف في بغداد وسقوط الضحايا من جراء ذلك من قبل حراس عادل عبد المهدي ، لو حدثت عملية السطو تلك في أي بلد آخر ذات مؤسسات قانونية و دستورية لاختفى صاحب الأمر من الساحة السياسية و إلى الأبد ، و لنذكر ابسط

مثال على ذلك بشخص المستشار الألماني السابق هلموت كول الذي كان له دوره الأكبر ليس فقط في الازدهار الاقتصادي و ذات النمو المتصاعد على طول الخط في بلده ، إنما ساهم أيضا في التوحيد التاريخي لشطري ألمانيا، ولكن ، نقول ولكن بمجرد ورود اسمه في قضية الرشاوى ، طبعا

ليس لجيبه الخاص ، إنما لصالح حزبه الحاكم ، فلم يجد مهربا من تقديم استقالة و الاختفاء النهائي من الساحة السياسية الألمانية ، هذا مثل واحد و بسيط ، و بإمكاننا أن نورد عشرات أمثلة مشابهة ومماثلة من هذا النوع و الصنف حدثت في دول الغرب ” الكافر ” !!..

أما عادل” الزوية ” فهو ليس فقط لم يختف عن المسرح السياسي

العراقي إنما كوفيء ليصبح نائب رئيس جمهورية برواتب و مخصصات ضخمة إلى جانب نثرية جيب ” متواضعة وبسيطة ” بمقدار ما تساوي مليون دولارا يتصرف بها مثلما يريد ويشاء و حسب مزاج و كيف ، طبعا بدون تقديم أية فواتير أو وصولات جرد حسابية !!.

ولا داع لنذكر في هذا المضمار ـــ أي في سياق مفارقات

عراقية بامتياز ــ كيف كوفئ أيضا أبطال الهزيمة من قادة عسكريين في الموصل :من القائد العام للقوات المسلحة حينذاك نوري المالكي الذي أصبح هو الآخر نائب رئيس الجمهورية بعد الهزيمة و بنفس الامتيازات الخرافية ، مرورا بباقي القادة و الأمراء من ضباط هزيمة الموصل ،

الذين لا زالوا يستمتعون بأموال فسادهم التي حصلوا عليها مقابل الهزيمة ، بعيش رغيد في بلد غربي سعيد أو حتى داخل العراق التعيس !!..

بينما بطل التحرير الموصل الحقيقي ـ الذي لا زالت سحابات

غبار وأثار جروح معارك عديدة بادية على ملامحه الجنوبية ، يُعاقب و يُهان و ُيضع جانبا ، كقطعة أثاث مستهلكة ! ، و ذلك استجابة لمطالب و إملاءات معينة ..

3 ــ رجل دين شبعان يبشّر العراقيين الجوعى بالجنة وحدائق

الجنان :

و من باب مفارقات عراقية بامتياز حيث اشتعلت صفحات التواصل

الاجتماعي استهجانا و سخرية برابط فيديو لرجل دين مرفّه و شبعان و بخدود متوردة بأحمر قان ِو كرش مليان يدعو فيه العراقيين الجوعى والفقراء المرضى إلى تحمل الفقر و العوز والحرمان و نبذ الدنيا انتظارا لحياة أخرى و مريحة في الجنة !!، بينما هو يغرف من مباهج الدنيا

وخيراتها المتوفرة له ما ألذ وطاب ..

4 ــ في السياق نفسه نجد عراقيين كثيرين ولكن غاضبين و

ناقمين وساخطين جدا على أحوالهم المزرية و الرثة يصرّحون أمام الفضائيات ضد الفاسدين والمفسدين من لصوص و حرامية المنطقة الخضراء ، بينما في وقت الانتخابات لا يصوتون إلا لهم و لأحزابهم الفاسدة والفاشلة ، طبعا بدوافع دينية ومذهبية بالدرجة الأولى وليست الأخيرة !!.

حقا انها مفارقات عراقية بامتياز ، بل وعجيبة وغريبة من

شدة تناقضاتها المتضاربة ، و أحيانا عصية على فهم و استيعاب .. .

4 ــ عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي بين محبة مدينة

الموصل السنية و كراهية حكومة الأغلبية الشيعية

بل لعل أكثر المفارقات العراقية إثارة تكمن في إقدام سكان

مدينة الموصل ” السنية ” على تشييد تمثال للفريق الأول الركن و ” الشيعي ” الجنوبي عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي ن وذلك تقديرا وتثمينا لجهوده الوطنية في تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش ، وهو الأمر الذي لم يعجب حكومة الأغلبية ” الشيعية ” التي قررت أخيرا برفع

التمثال ونقله إلى مكان مجهول نكاية بالجنرال و أبن الجنوب الشيعي عبدالوهاب عبد الزهرة الساعدي !!ّ.