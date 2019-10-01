مليشيات الحشد تعتقل 3 اشقاء جنوب الموصل واعتقال “ارهابي” في مدخل سنجار

افاد مصدر في شرطة نينوى (مركزها الموصل) ، اليوم الاثنين ، عن اعتقال ثلاثة اشقاء من قبل عناصر مليشيات الحشد الشعبي جنوب المدينة .

وقال المصدر رافضاً ذكر اسمه ان”عناصر من الحشد الشعبي داهمت منزلاً في قرية الحود ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل “.

مضيفاً ، ان ” عناصر الحشد اعتقلت ثلاثة اشقاء من دون مذكرات قضائية واقتادتهم الى جهة مجهولة ” ، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن سبب الاعتقال او هويات المعتقلين .

في الاطار ، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الاتحادية اللواء سعد معن في بيان ، ان” مفارز مديرية شرطة سنجارالتابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على احد عناصر داعش الارهابي ، مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في نقطة تفتيش مدخل سنجار غرب مدينة الموصل “.

واضاف ” ان الارهابي كان يعمل في ما يسمى ( الحسبة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل .