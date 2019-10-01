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وزارة التربية / اجراس 26971 مدرسة تقرع اعلانا ببدء العام الدراسي الجديد

باركت وزارة التربية اليوم الثلاثين من شهر ايلول الحالي لــ ( 9906728) طالب وتلميذ للمراحل الدراسية كافة عشرهم من تلاميذ الصف الاول الابتدائي متجهين الى مدارسهم معلنين بدء العام الدراسي الحالي 2019/2020 في 26971 مدرسة بحسب ما اعلنه فراس محمد حسن مدير العــــلاقات العامة والإعلام في الوزارة

جدد مدير العلاقات العامة والإعلام دعوات وزارة التربية للأسر التربوي وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشتركة لا تقل مهمة احدهما عن الاخر لضمان تهيئة الاجواء الدراسية الملائمة معلنا اطـــلاق الوزارة شعار بالعلم ترتقي الامم 0

مضيفا ان الوزارة عملت جاهدة خلال فترة العطلة الصيفية على تجهيز المدارس بالرحلات والمستلزمات الدراسية لدعم المسيرة التربوية وخلق عام دراسي موفق يرفع من اداء الطلبة ومستواهم العلمي . للوصول الى الهدف المنشود المتمثل بطموح الوزارة التي تعتبر حجر الاساس في العلم والمعرفة

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

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