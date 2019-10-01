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وزارة التربية: الموافقة على بقاء طلبة الثالث المتوسط والسادس العلمي المعيدين في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

اعلنت وزارة التربية الموافقة على بقاء طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس العلمي المعيدين في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.
وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية ان الموافقة حصلت على بقاء طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس العلمي المعيدين للعام الدراسي (2018-2019) في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد، كون دراستهم باللغة الانكليزية للمواد العلمية(الكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات).
كذلك تم السماح لطلبة السادس العلمي (المتميزين وثانويات كلية بغداد)المعيدين لمن حققوا معدل(70%) فما فوق في الدور الاول في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي(2018-2019) بالبقاء في مدارسهم من اجل تحسين معدلهم.
وفي ذات السياق حصلت الموافقة على السماح لطلبة السادس العلمي(المتميزين وثانويات كلية بغداد) الذين تركوا الدراسة للعام الدراسي(2018-2019) بالبقاء في مدارسهم لاسباب خارجة عن اردتهم.

فراس محمد حسن
مدير العلاقات العامة والاعلام

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