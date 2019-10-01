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وزارة الهجرة عودة اكثر من ( 600 ) نازح لمناطق سكناهم الاصلية في القائم

كشفت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (612) نازحا من مخيمات النزوح في منطقتي عامرية الفلوجة والمدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار .

و ذكر مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان انه ” تم اليوم إعادة (552) نازحاً من مخيمات النزوح في منطقة عامرية الفلوجة و (60) نازحاً من مخيمات النزوح في المدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم ” .

وتابع سرحان أن ” كادر فرع الوزارة في المحافظة استقبل العائدين بالتنسيق المباشر مع وزارة النقل و محافظة الانبار و قيادة عمليات الانبار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لعودة الأسر النازحة ” .

قسم الأعلام

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