وزير الخارجية اليوناني يزور كوردستان على رأس وفد اقتصادي

وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، العلاقات والأجواء الإيجابية بين أربيل وبغداد بالأرضية والفرصة المناسبة للاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان والعراق، وعبر عن استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين ولتشغيل رؤوس الأموال اليونانية في إقليم كوردستان، معتبراً دور القطاع الخاص في توسيع العلاقات دوراً هاماً.

وفي اجتماع له اليوم الاثنين مع سفير اليونان في العراق يونيدوس كونتوفونيسيوس، أكد بارزاني رغبة إقليم كوردستان في تطوير علاقاته مع اليونان، وأشاد بالدور البارز للقنصلية العامة اليونانية في أربيل في تطوير العلاقات.

من جانبه عبر سفير اليونان عن نفس الرغبة لدى بلاده.

وبحث الجانبان في الاجتماع مسألة الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية اليوناني إلى العراق وإقليم كوردستان رفقة وفد اقتصادي وتجاري، وأهمية تسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل وأثينا، والعلاقات والحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل، وأوضاع العراق والمنطقة عموماً.