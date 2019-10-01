100 موقع أثري مهدد بالاندثار في ديالى

أعلن مجلس محافظة ديالى، امس الاثنين، عن وجود أكثر من 100 موقع أثري مهدد بالإندثار، داعياً الحكومة العراقية إلى ضرورة الإسراع في حماية الآثار.

وقال عضو مجلس محافظة ديالى أحمد رزوقي إن “ديالى تضم 100 موقع أثري مهدد بالإندثار”، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ضد عناصر داعش تأتي في مقدمة الأسباب وراء التهديدات المحيطة بآثار ديالى. وأضاف أن غالبية المواقع الأثرية تقع ضمن القرى في عموم محافظة ديالى ما أدى لاعتداءات عشوائية طالت تلك الآثار من قبل السكان. ودعا عضو مجلس ديالى، الحكومة العراقية إلى التدخل لإنقاذ ما تبقى من الآثار التي تعد ثروة وطنية وذات قيمة تاريخية ينبغي المحافظة عليها. وتحوي ديالى أكثر من 900 موقع اثري إضافة إلى عشرات التلال الأثرية منتشرة في عموم المحافظة إلا أن أغلبها لم يخضع لأي عمليات تنقيب.