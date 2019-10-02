أتلتيكو مدريد يعود بفوز ثمين من موسكو

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على مضيفه لوكوموتيف موسكو {2-0}، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الهدف الأول للفريق الإسباني نجمه البرتغالي الجديد، جواو فيليكس في الدقيقة 48 قبل أن يضيف زميله الغاني، توماس تييي بارتي، هدف الأمان الثاني، عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “لوكوموتيف” في العاصمة موسكو.

ووقع أتلتيكو مدريد على أول انتصار له هذا الموسم في دوري الأبطال بعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه يوفنتوس {2-2} على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في العاصمة مدريد، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الثاني في قائمة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس.

أما فريق لوكوموتيف موسكو فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، حصدها عقب فوزه على مضيفه باير ليفركوزن الألماني {2-1} في الجولة الأولى .