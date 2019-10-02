كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إعادة 95 لاجئاً عراقياً من تركيا إلى الأراضي العراقية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس انه “ضمن برنامج الوزارة للعودة الطوعية الاسبوعية المجانية، قامت ممثليتنا في تركيا بإعادة 95 لاجئا عراقياً من محافظات سامسون وانقرة وجروم وكير شهير واسكي شهير وكركلة التابعة الى الجمهورية التركية وعبر معبر ابراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك الى البلاد”.

وبين عباس أن الوزارة وفرت لهم حافلات تقلهم من تركيا الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد بعد التدقيق الامني لهم، مؤكدا استمرار الوزارة بالعمل على نقل جميع العراقيين المتواجدين في تركيا وبشكل دوري (اسبوعيا) وإعادتهم إلى البلاد .