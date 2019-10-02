الاعتداء على مراسل ارفع صوتك اثناء تغطية تظاهرات ساحة التحرير ببغداد

٢٠١٩/١٠/٢

تعرض مراسل برنامج (ارفع صوتك) لاعتداء من قبل قوة امنية اثناء تغطية تظاهرات ساحة التحرير امس الثلاثاء.

منفذة ارفع صوتك ضحى هشام افادت لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ان مراسل البرنامج الزميل ايمن العامري تعرض لاعتداء من قبل قوة امنية اثناء تغطية تظاهرة ساحة التحرير امس الثلاثاء، و صادروا معداته قبل ان يعيدوها له بعد حذف المادة المصورة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين و بشدة التعامل القهري الذي تعاملت به القوات الامنية مع وسائل الاعلام اثناء تغطية التظاهرات في مختلف المحافظات.

وتطالب قيادات العمليات بمحاسبة فورية للمعتدين على حرية التعبير و المهام الصحفية و تدعوا منتسبيها لعدم المساس بالصحفيين امتثالا للدستور الكافل لحرية العمل الصحفي بكل اشكاله.