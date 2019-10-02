Posted on by

الاعلان عن رئيس كتلة التحالف الكوردستاني

قررت الاحزاب والاطراف الكوردستانية، خلال اجتماع يعقد في مدينة السليمانية، اختيار رئيس لكتلة التحالف الكوردستاني.
وعقدت الاحزاب والاطراف الكوردستانية، اجتماعا في مدينة السليمانية لمناقشة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المستقطعة بقائمة موحدة.
وقررت الاحزاب والاطراف الكوردستانية خلال الاجتماع، اختيار محافظ كركوك السابق عبدالرحمن مصطفى رئيسا لكتلة التحالف الكوردستاني للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وسيكون مصطفى رئيسا للقائمة في كركوك والمناطقة المتنازع عليها، التي تتكون من تسعة قوى واطراف سياسية كوردستانية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close