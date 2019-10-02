الاعلان عن رئيس كتلة التحالف الكوردستاني

قررت الاحزاب والاطراف الكوردستانية، خلال اجتماع يعقد في مدينة السليمانية، اختيار رئيس لكتلة التحالف الكوردستاني.

وعقدت الاحزاب والاطراف الكوردستانية، اجتماعا في مدينة السليمانية لمناقشة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المستقطعة بقائمة موحدة.

وقررت الاحزاب والاطراف الكوردستانية خلال الاجتماع، اختيار محافظ كركوك السابق عبدالرحمن مصطفى رئيسا لكتلة التحالف الكوردستاني للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وسيكون مصطفى رئيسا للقائمة في كركوك والمناطقة المتنازع عليها، التي تتكون من تسعة قوى واطراف سياسية كوردستانية.