الجيل الرابع من الحروب واليد الخفية في إدارة الإرهاب

الفريق الطيار الركن المتقاعد

عبــاس شمخي الساعـــدي

مقال نشر في جريدة المشاة البحرية الأمريكية عام 1989،مؤلفه يدعى ويليام ليند مع مجموعة من رفاقه ،وكعادة الأمريكان بتصنيف الأشياء ؛كأجيال الطائرات ،أجيال السفن،أجيال الأسلحة،صنفوا الحروب إلى أربعة أجيال،عند مراجعة هذا المقال يلفت الانتباه الممارسات والوسائل التي تتبع في النوع الأخير من هذه الأجيال، التي ذكرها مؤلف المقال قبل أكثر من خمسة وعشرون عاما ،كالأحداث الحالية في الشرق الأوسط كالعراق،سوريا،ليبيا،اليمن،وكذلك في مصر،والتفجيرات التي حدثت في بعض دول أوربا،فما هو الجيل الرابع ؟وما هي الوسائل المستخدمة؟واليد الخفية في إدارة هذه العمليات؟ومدى تأثيرها على الدولة بصورة عامة وعلى المجتمع خاصة؟قبل الدخول بتفاصيل وماهية هذا النوع من الحروب أوضح ما ذكره المؤلف عن الأجيال التي سبقته؛

الجيل الأول:يبدأ هذا الجيل بعد عام 1648م،أي بعد معاهدة ويستفاليا،التي حددت الدول كما نعرفها حاليا وما أفرزته حرب الثلاثون عاما في أوربا،حيث استخدمت البندقية البدائية في الحروب بين الدول،إضافة الى الإعداد الهائلة من الجنود في ساحة المعركة،وسياق المعركة المتعارف عليه سابقا ان تتقابل الجيوش المتحاربة في صفوف(المهاجم-المدافع)بالإضافة إلى حفر خنادق المعركة.

الجيل الثاني:يستخدم هذا الجيل نفس سياق المعركة الذي استخدم في الجيل الأول،لكن بقوة نارية اكثر ،حيث استخدمت المدفعية والرشاش بكثافة،وتعتبر الحرب العالمية الأولى خير وصف للجيل الثاني.

الجيل الثالث:لعب التطور التكنولوجي دورا بارزا هنا، وذلك بنهج أسلوب مغاير عن الأجيال السابقة،حيث تحولت إستراتيجيتها العملياتية من القتال المعتاد عليه بالمواجهة المتقابلة للجيــوش إلى الالتفــاف والمنــاورة،باستخــدام الدبـابـات والنقــل بالطائــرات،والاستطلاع الجوي،وضرب الأهداف السوقية داخل المدن للعدو،وأفضل مثال على ذلك الحرب العالمية الثانية،وتوغل الألمان في معظم الدول الأوربية،والحرب على العراق عام 2003.

الجيل الرابع: يصنفه بأنه عودة إلى اللامركزية، وبأنه عنف من غير دولة،كالعصابات،والمتمردين،أو ما يسمى في الوقت الحاضر بالإرهاب،هدفها المدنين و البني التحتية،وتزعزع الوضع الأمني وإضعاف ثقة المواطن بدولته وحكومته ،إلى أن ترضخ الحكومات إلى مطالبها،وتستند على الدين والعقيدة،أي تكون مدفوعة أيدلوجيا لا تكنولوجيا،هذا الوصف نسب إلى ويليام ليند في مقالته في تصنيف الحروب وكانت البوابة الأولى للدخول إلى ما بعده من مفكرين وعسكريين في الشأن العسكري والسياسي فيما يخص الحروب الحديثة، وما آلت إليه الأمور بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001،ويمكن تعريفه بالحرب التي شنت ضد الإرهاب ،التي تمتلك إمكانيات ،وخلايا محترفة ،يمكن تحريكها لتخريب الاقتصاد والبني التحتية واستهداف الأمن الداخلي،ومنع الغير من التدخل في مناطق نفوذها.

فيما بعد دخل إلى هذا التصنيف البروفيسور ماكس مانورانج الإستاد الباحث في الاستراتجيات العسكرية وتحديدا في آب 2012 ، فلقد ألقى محاضرة في معهد دراسات الأمن القومي في

إسرائيل ،حيث وصف الجيل الرابع بخطوات ،والتي تجري على خطى في بعض البلدان المستهدفة حاليا لجعل منها دول فاشلة في المنطقة،ويمكن اختصارها بالخطوات التالية:

1.الحرب بالإكراه: إن الدولة المستهدفة تقبل الحرب رغما عن إرادتها.

2.زعزعة الاستقرار دون استخدام الجيوش.

3.استخدام قوات غير نظامية :وأحدى هذه القوات مواطني الدولة المستهدفة.

4.استخدام القدرات العقلية :استغلال كافة وسائل الإعلام الحديثة،ومنظمات المجتمع المدني،والمعارضة،والعمليات الأستخبارية والنفوذ.

5.خلق دولة فاشلة: أي إفشال الدولة ،وينصح بعدم استخدام كلمة *الدولة الفاشلة* للحفاظ على العمل الدبلوماسي، ومحاولة زرع إقليم محكوم،ولكن ليس الدولة التي تسيطر علية،وبعد خلق الدولة الفاشلة ،بالإمكان التدخل بها ،وعدم جعل الآخرين أن يختطفوها .

نعم هذا ما حصل وما خطط له أن يحصل في العراق اذا ما قارنا بالخطوات التي تم ذكرها آنفا،استهدفنا بحرب عصابات إرهابية،فتحت لها الحدود،وبدعم منقطع النظير،حيث الأسلحة المتطورة،والعجلات المدرعة،ودعم استخباري،وحرب نفسية طالت كل أفراد المجتمع،ودور إعلامي لتحريك الرأي العام الايجابي والسلبي لخلق فجوات واختلافات و أزمات بين أفراد المجتمع الواحد.

ونستخلص إن كل تلك الوسائل المستخدمة في حروب الجيل الرابع جعلت من العراق دولة منهكة وضعيفة،تستجيب للضغوطات والتدخلات الخارجية،وارض صالحة للفساد،أنهكته بحرب غير معلنه ،وبأيادي وتخطيط مخفي.

ختاما أسال القارئ الكريم ؛من اليد الخفية التي تقود هذه الحرب ضد العراق وبعض دول المنطقة؟

وما دور وسائل الإعلام الوطنية في ممارسة قوتها الفكرية ،وكيف تؤثر على المجتمع وصموده، وإدراك التآمر الذي يهدف في النهاية إلى تقويض وتفكك الدولة ،وزعزعت الاستقرار.