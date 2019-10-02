السلطات العراقية تقطع كافة الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد

كتب أحمد جمعة

كشف مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، عن الطرق المقطوعة فى العاصمة بغداد.

وقال المصدر العراقى فى تصريحات نقلتها – السومرية نيوز – إن الطرق المقطوعة فى بغداد هى كوبرى 9 نيسان باتجاه دور العمال اتجاه واحد، وكوبرى الزعفرانية باتجاه معسكر الرشيد اتجاه واحد، وكوبرى السنك باتجاه ساحتى التحرير والطيران اتجاه واحد فقط.

وأشار المصدر إلى إغلاق كوبرى الجمهورية والطريق من شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) ياتجاه دور العمال قطع باتجاه واحد فقط.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت يوم أمس تظاهرات كبيرة فى عدد من مناطقها للمطالبة بالإصلاحات وتوفير فرص عمل، حيث أدت هذه التظاهرات إلى إصابة العشرات بينهم عناصر بالقوات الأمنية إضافة إلى عدة حرائق طال احدها المطعم التركى فى ساحة التحرير.