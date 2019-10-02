العراقيون يتصدرون قائمة المستثمرين الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية

كشفت المديرية العامة لشؤون النفوس والمواطنة التركية، عن أعداد المستثمرين الحاصلين على الجنسية التركية عبر الاستثمار، بموجب التعديلات الأخيرة في هذا الخصوص.

وحصل 2611 مستثمرا أجنبيا على الجنسية التركية خلال عام واحد، وتصدّر المستثمرون العراقيون قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية خلال هذه الفترة.

وأضافت المديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية، أنه مع التعديلات القانونية الجديدة في قانون المواطنة التركية، ازدادت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأموال غير المنقولة كالعقارات والمنازل، حيث ارتفعت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 50 بالمئة في أول 8 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، لتصل إلى 27 ألف و748 منزلاً.

وفيما يتعلق بتوزّع بلدان الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية خلال هذه الفترة، حصل 327 مستثمرا عراقيا على الجنسية التركية، و240 أفغانياً، و170 فلسطينياً، و110 مصريين، و66 ليبياً، و44 لبناني، و29 سعودياً، و28 أذربيجانياً، و26 باكستانياً، و24 سودانياً، و22 روسياً، و21 جزائرياً، و19 أمريكياً.

كما حصل أيضاً على الجنسية التركية مستثمرون من دول ألمانيا وفنزويلا وفرنسا وسوريا وبولندا وأستراليا والإمارات والهند وكندا.

ويأتي حصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية، في إطار قانون نشرته الجريدة الرسمية في 19 أيلول 2018، حول منح المستثمرين الأجانب الجنسية التركية حال استثمارهم في قطاع الأموال غير المنقولة بقيمة مليون دولار على الأقل، و2 مليون دولار في رأس المال الثابت.

غير أن الحكومة التركية، خفضت لاحقا، القيمة في قطاع رأس المال الثابت من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار، وفي قطاع الأموال غير المنقولة من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.

وبحسب تعديل آخر في القانون نفسه، يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه بعد تاريخ هذا التعديل عقاراً آخر مالك له شخص تركي أو شركة تركية، حتى ولو كان مالكه الأسبق أجنبي.