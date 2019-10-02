الفاسدون يحذرون من الفوضى

احمد كاظم

فاسدو الرئاسات الثلاث و شبكاتها (يحذّرون) من الفوضى اذا استمرت التظاهرات بينما فساهم نشر الفوضى بكل اشكالها لانهم عديمو النزاهة و الكفاءة و الوطنية.

النعسان التعبان ابو حفنة العدس بياناته لف و دوران كان كاتبها طالب مدرسة ابتدائية فهو يمدح المواطنين بجملة ثم يذمهم بأخرى و يشرعن التظاهرات بجملة ثم يحرمها بأخرى لانه غير مدرك لذلك.

وصف المتظاهرين بالمندسين و المشاغبين تبريرا لقتلهم بالرصاص و خنقهم بالغازات و القنابل المسيلة للدموع استعمله قبله الفاشل ابو الصولات و الفاسد ابو حزم الفساد و اصبح شعارا للرئاسات الثلاث.

ابو حفنة العدس يدعي انه انجز الكثير و يعد المواطنين بإنجازات اكثر بينما انجازه الوحيد السفرات الترفيهية بصحبة كل من هب ودب لكي يرضي الجميع ليبقى في المنصب الذي لا يستحقه.

انجاز ابو حفنة العدس الوحيد هو هدر المال العام كنفط و رواتب على اقربائه و احبائه في دولة كردستان الذين وصفوه (بالفرصة الثمينة).

الذين تناوبوا على مناصب الرئاسات الثلاث و شبكاتها اثبتوا انهم شر خلف لشر سلف همهم الوحيد نهب المال العام بكل الوسائل ثم وصف المتظاهرين بالمندسين و المشاغبين لتبرير فسادهم.

ملاحظة: فاسدوا الرئاسات الثلاث و شبكاتها سيرسلون (مندسيهم و مشاغبيهم الملثمين) ليشاركوا بالتظاهرات لكي يبرروا قتل المتظاهرين بالرصاص و خنقهم بالغازات السامة.

ملاحظة: تحذير لصوص الرئاسات الثلاث و شبكاتها (من الفوضى) نكتة بايخة لان فسادهم و عدم كفاءتهم سبّب الفوضى الادارية و السياسية و المالية و الاجتماعية لكي يستمروا بفسادهم.

ختاما: سبب الفوضى الفاسدون و ليس المتظاهرون و استمرار التظاهرات الاعتصامات هو الحل للخلاص من الفاسدين.

الرحمة على ارواح شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لاهلهم و ذويهم و الشفائ العاجل للمصابين.