الولايات المتحدة تمدد الترخيص لـ”هواوي” 90 يوما

أكد وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، اليوم الاثنين، أن واشنطن مددت الترخيص لشركة “هواوي” لمدة 90 يوما، ما يتيح للشركة الصينية شراء المنتجات الأميركية.

وقال روس، خلال تصريحات صحفية: “نمنح الشركات الأميركية القليل من الوقت الإضافي من أجل أن يعتادوا إنهاء التعامل مع شركة هواوي.”

وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن وزارة التجارة الأمريكية تعتزم تأجيل حظر شركة “هواوي” مدة 90 يوما من أجل المحادثات التجارية مع الصين.

وفي تموز الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة “هواوي” ليانغ هوا، إن إدراج وزارة التجارة الأمريكية للشركة في القائمة السوداء قد تؤثر على عمليات الشركة في جميع أنحاء العالم، وقد تسبب أضرارًا مباشرة للشركات الأمريكية، لذلك تطلب “هواوي” من الولايات المتحدة أن تستبعدها من القائمة التقييدية المقابلة.