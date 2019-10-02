امريكا تعلن فرص مجانية للدراسة للطلبة العراقيين

اعلنت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء عن توفر فرص مجانية للطلبة العراقيين غير المقتدرين ماليا بجامعات “مرموقة” في لبنان، ومصر.

وقالت السفارة في بيان اليوم “ها قد بدء التقديم على برنامج “قادة الغد”، وهو مبادرة الشراكة الشرق اوسطية (MEPI) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث يتيح البرنامج فرصة مجانية للدراسة للطلبة العراقيين الكفوئين والمتحمسين من خريجي المدارس الثانوية لسنة (٢٠١٩)، والمتفوقين من اولئك الطلبة غير المقتدرين مادياً”.

واضاف البيان ان “هذا البرنامج يوفر فرص الالتحاق بالجامعة والتدريب لمدة أربع سنوات في مؤسسات تعليمية وجامعات مرموقة في كل من لبنان و مصر.

وحددت السفارة رابط الموقع الاتي للتسجيل: https://tinyurl.com/y6jrrsec منوهة الى ان الثاني من شهر كانون الاول هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات.