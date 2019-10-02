Posted on by

امريكا تعلن فرص مجانية للدراسة للطلبة العراقيين

اعلنت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء عن توفر فرص مجانية للطلبة العراقيين غير المقتدرين ماليا بجامعات “مرموقة” في لبنان، ومصر.

وقالت السفارة في بيان اليوم “ها قد بدء التقديم على برنامج “قادة الغد”، وهو مبادرة الشراكة الشرق اوسطية (MEPI) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث يتيح البرنامج فرصة مجانية للدراسة للطلبة العراقيين الكفوئين والمتحمسين من خريجي المدارس الثانوية لسنة (٢٠١٩)، والمتفوقين من اولئك الطلبة غير المقتدرين مادياً”.

واضاف البيان ان “هذا البرنامج يوفر فرص الالتحاق بالجامعة والتدريب لمدة أربع سنوات في مؤسسات تعليمية وجامعات مرموقة في كل من لبنان و مصر.

وحددت السفارة رابط الموقع الاتي للتسجيل: https://tinyurl.com/y6jrrsec منوهة الى ان الثاني من شهر كانون الاول هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close