بايرن ميونخ يقسو على توتنهام في ملعبه

أمطر بايرن ميونيخ شباك مضيفه توتنهام بسباعية، في المباراة التي حسمها العملاق البافاري بنتيجة 7-2 على ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سباعية البايرن جوشوا كيميتش (15) وروبرت ليفاندوفسكي (45 و87) وسيرج جنابري (53 و55 و83 و88)، أما ثنائية توتنهام فسجلها هيونج مين سون (12) وهاري كين (61).

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد السبيرز عند نقطة واحدة في المركز الثالث. انتهى