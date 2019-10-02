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بذكرى انتصارات اكتوبر منظمة تؤكد فشل مخططات تركيا وقطر فى ضرب ثقة الشعب بالجيش المصرى

منظمة مصرية : انتصارات اكتوبر المجيدة تؤكد ثقة الشعب المصرى بالجيش

بيان اعلامى

تقدمت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة حلول انتصارات اكتوبر المجيدة كما هنات الرئيس السيسى وقيادات القوات المسلحة المصرية

واكدت المنظمة ان انتصارات اكتوبر ستظل حاضرة للابد فى ذاكرة الشعب المصرى وتؤكد على ثقة الشعب المصرى بمختلف اطيافه فى الجيش المصرى العظيم الذى اعاد الكرامة المصرية بعد انتصارات اكتوبر عام 1973

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان مخططات تركيا وقطر فشلت فشلا ذريعا فى هز ثقة الشعب المصرى بالجيش المصرى وقيادات الجيش المصرى بعد ان ادرك الشعب تلك المؤامرة الرامية الى ضرب ثقة الشعب بالجيش مؤخرا وتصدى لها الشعب فافشلها

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