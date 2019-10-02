برلمان كوردستان والشيوعي يبحثان ملف العمال في الاقليم

بهدف مناقشة اوضاع العمال وتفعيل تأمين العمل وكيفية تعديل القوانين المرتبطة بهذه الشريحة عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق النساء وعن حقوق الانسان في برلمان كوردستان باشراف رئيس اللجنة روميو هكاري وبحضور نائب رئيس اللجنة ومستشارها، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي المركز العمالي التابع للحزب الشيوعي الكوردستاني.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ان الاجتماع شهد التحاور بشأن اوضاع العمال المحليين والاجانب والتأمين في العمل وكيفية تعديل قانون العمل بشكل يتلاءم طبيعة كوردستان الحالية مع معوقات قسم من الشركات في لجان الرقابة ومتابعة وزارة العمل.

واضاف البيان ان الاجتماع شهد ايضا التطرق الى المشكلات والمعوقات امام انتخابات اتحاد نقابات العمال في اقليم كوردستان والاهتمام بالعمل النقابي من اجل العمال.

وتابع البيان ان اللجنة تعهدت اللجنة بمتابعة جميع المطالب والمشكلات والمعوقات، مبينا انها اعربت عن اعتقادها باهمية التنسيق بين الجانبين من اجل تحسين اوضاع العمال.