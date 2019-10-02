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تربية كوردستان تنفي جعل السبت عطلة في الوزارة

نفت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، ما تردد حول جعل يوم السبت عطلة رسمية في الوزارة، مشيرة الى عدم صدور مثل هذا القرار لحد الان.

وجاء في بيان للوزارة نقلا عن مصدر في الوزارة، انه “بشأن انتشار خبر اعلان يوم السبت عطلة رسمية من قبل الوزارة، ليس هناك لحد الان اي قرار بهذا الصدد”، موضحا ان “يوم السبت لم يجعل عطلة رسمية في الاوساط التعليمية التابعة لوزارة التربية”.

وكانت وسائل اعلامية قد نشرت بياناً استناداً على عدد من المصادر اشارت فيه الى قرار من وزارة التربية بجعل يوم السبت عطلة رسمية في الوزارة.

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