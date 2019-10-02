تصديق اعترافات متهمين سرقوا أعمدة كهرباء وأنابيب مياه

بغداد/ إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق أبي الخصيب أقوال متهمين اثنين عن جريمة سرقة أعداد كبيرة من أعمدة الكهرباء وانابيب مياه تعود ملكيتها للدولة في منطقة حمدان.

وأوضح مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بسرقة أنابيب مياه عدد (7) وسرقة أعمدة كهربائية عدد (6) مع عوازل وقفائص كهربائية بالاشتراك مع متهمين اخرين”.

وأضاف المراسل أن “المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لأحكام المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل”.