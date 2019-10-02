Posted on by

تصديق اعترافات متهمين سرقوا أعمدة كهرباء وأنابيب مياه

بغداد/ إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق أبي الخصيب أقوال متهمين اثنين عن جريمة سرقة أعداد كبيرة من أعمدة الكهرباء وانابيب مياه تعود ملكيتها للدولة في منطقة حمدان.

وأوضح مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بسرقة أنابيب مياه عدد (7) وسرقة أعمدة كهربائية عدد (6) مع عوازل وقفائص كهربائية بالاشتراك مع متهمين اخرين”.

وأضاف المراسل أن “المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لأحكام المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close