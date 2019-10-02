تعرض المصورين والمدونين لاعتداءات من قبل مكافحة الشغب قرب خزان ماء الكيلانى ساحة التحرير

ادانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين السلوك العنيف لقوات مكافحة الشغب ضد الصحفيين والمدونين وتابع فريق عمل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين التصرفات غير القانونية وغير الانسانية لقوات مكافحة الشغب ضد المدونيين والمصورين ومنع تام للتغطية التظاهرات وقال ابراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أن قوة من جهاز مكافحة الشغب يقودهم ضابط برتبة مقدم اعتقلوا عدد من المدونين والمصورين وتم ضربهم والاعتداء عليهم تحت خزان ماء الكيلانى ومدخل شارع الشيخ عمر. وطالبت الجمعية مجلس النواب العراقي والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين

حيث أن الدستور العراقي قد كفل حق التظاهر السلمى .

ابراهيم السراج

رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين