دعوة عربية لبحث مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تشهد العاصمة التونسية يوم الاربعاء السادس عشر من اكتوبر 2019 الجاري الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية ‪ لبحث عدد من القضايا والموضوعات المشتركة بين وزراء السياحة والثقافة العرب

واشارت الوزير المفوض الدكتورة دينا الظاهر مدير ادارة النقل والسياحة بالجامعة العربية إنه وخلال الاجتماع المشترك الأول لوزراء السياحة ووزراء الثقافة العرب ، والذي انعقد بمكتبة الإسكندرية يوم 11 ديسمبر 2018 ، بان الوزراء قد رحبوا بمقترح تونس استضافة الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية خلال عام 2019 ، وذلك بمناسبة اختيار تونس عاصمة للثقافة والتراث العالم الإسلامي عام 2019 .

وأشارت الدكتورة دينا الظاهر .. إلى أن هذا الاجتماع يعقد في ضوء القرار ( 50 ) الصادر عن مؤتمر القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورته الرابعة ( يناير : 2019 ) ، والذي يتضمن الموافقة على مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية ، والمقترحة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية .

ويستعرض الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالسياحة الثقافية والمقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية والتي تتمثل في تقرير مقدم من الأمانة العامة للجامعة حول نتائج وتوصيات فريق العمل المعنى بمتابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية.

كما يناقش الوزراء رقمنة التراث السياحي ، وذلك من خلال الوسائل والمساعدات التكنولوجية – الرقمية الحديثة ، ودعم المؤسسات الناشئة على الابتكار في هذا المجال ،وصيانة المواقع والمعالم التاريخية والأثرية وإيجاد السبل لتمويلها بوصفها روا مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي فد العلمية والمعالم المستدامة وللتعريف بالموروث الوطني،والسياحة المتحفية بالوطن العربي كونها أصبحت تمثل مؤسسة ثقافية تفاعلية مع العديد من المؤسسات الأخرى خدمة للتراث الوطني والمجتمع.