د. نزار نصر الدين وTOSKANI ينظمان ورشة عمل

نظم الدكتور نزار نصر الدين ورشة عمل بالتعاون مع شركة TOSKANI لعلاج البشرة والشعر بطريقة طبية وصحية مبتكرة، حضر ورشة العمل التدريبية حشد من الأطباء المتخصصين في علاج البشرة والشعر وخبراء تجميل. تحدثت مندوبة الشركة الاسبانية عن أهمية المنتجات الجديدة للشركة والأنواع الجديدة، كما تحدث دكتور نصر الدين عن المنتج الطبي التجميلي ومعرفة كيفية الاستخدام والعلاج بطرق سليمة وصحية.

عرض الدكتور نصر الدين مع فريق علمه المتخصص أساليب العلاجات الجديدة من TOSKANI، حيث قدم أمام الحضور حالة خاصة أبرز من خلالها كيفية معالجة الإرهاق والتجاعيد وتغذية البشرة بعلاج الميزو والابتكارات الحديثة التي أطلقتها الشركة مثل (Anti- Ageing+HA) و(Purifying) و(Radiance) بالإضافة إلى (Vitaflash)، فلاحظ الحضور التغيير المتطور بشكل مباشر وبالعين المجردة، إذ لم تكن السيدة فتاة صغيرة أو شابة، بل امرأة كبيرة ووجها متعب.

وعرض د. نزار نصر الدين بعض المواد التي استخدمها في العلاج، وركز على أهمية تنظيف البشرة قبل البدء باي علاج، بالإضافة الى تحضير الوجه ووضع العلاج اللازم. كما أبرز أهمية عملية التدليك البشرة بالأجهزة الحديثة منها (TKN Mesoject) و(TKN Dermaroller) و(TKN Dermapen) في المساعدة على تداخل العلاج بالمسام وشد ترهلات الوجه.

علاج الشعر والجسم

كما عرض د. نزار نصر الدين خلال ورشة العمل مباشرة علاج TOSKANI الناجع للشعر وإعادة نموه وحمايته، حيث عرض صوراً وحالات عمل عليها من أشهر وكيفية تطوير البصيلة ونموها تدريجياً. وأكد أن العلاج أعطى نتيجة 95 في المئة للمرأة، وما يقارب 60 في المئة لنمو شعر الرجل.

كما عرض حالات علاجية لترهلات الجسد والأوراك وإزالة السيلوليت وشد العضل.

وركز د. نصر الدين على أهمية مواصلة أي علاج تبدأه السيدة أو الرجل على حد سواء، للحصول على النتيجة المرجوة والمؤكدة.

وفي ختام ورشة العمل وزع الدكتور نزار نصر الدين شهادات مشاركة للمتدربين في مجال التجميل.