رونالدو يقود يوفنتوس لفوز كبير على ليفركوزن

فاز يوفنتوس على ضيفه باير ليفركوزن الألماني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز ستاديوم، بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز جونزالو هيجواين الهدف الأول ليوفنتوس بالدقيقة 17، وأضافت فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني بالدقيقة 62 واختتم كريستيانو رونالدو أهداف المباراة بثالث الأهداف بالدقيقة 89.

وحقق البيانكونيري أول انتصار له بالمسابقة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع أتلتيكو مدريد في صدارة المجموعة الرابعة، بينما ظل ليفركوزن بدون نقاط. انتهى