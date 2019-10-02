Posted on by

زيدان: استقبلنا هدفا مضحكاً

زيدان: استقبلنا هدفا مضحكاً

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، استياءه من تعادل فريقه {2-2} ضد كلوب بروج، مساء الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “النتيجة سيئة، لكن رد الفعل كان جيدًا، ولا يمكن أن نكون سُعداء، لقد ظهرنا في أول 45 دقيقة بأداء لم نقدمه أبدًا من قبل، وأظهرنا رد فعل، على الرغم من أنني لست سعيدًا بحصد نقطة”.
وأضاف: “الهدف الأول الذي استقبلناه يبدو مُضحكا بعض الشيء، وبدأنا المباراة بشكل سيء ومنذ الدقيقة 10 لم نركز بشكل كامل في المناطق التي يمكن أن يضرنا منها الخصم، وكنا أسوأ بعد الهدف، ثم سجلوا هدفا آخر، لكن في الشوط الثاني تحسنا”.
وتابع: “حديثي في الاستراحة؟ لقد قلت لهم أمامنا 45 دقيقة لتغيير ذلك، وقاموا بتغيير النتيجة بالفعل، ودخلوا بأداء أفضل ورغبة في اللعب”.
واختتم: “تذيل المجموعة؟ سنرى، المباراة التالية لنا في الليجا، ونعلم أننا في وضع أسوأ في دوري الأبطال لكننا سنستمر في العمل”. انتهى
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close