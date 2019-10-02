زيدان: استقبلنا هدفا مضحكاً

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، استياءه من تعادل فريقه {2-2} ضد كلوب بروج، مساء الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “النتيجة سيئة، لكن رد الفعل كان جيدًا، ولا يمكن أن نكون سُعداء، لقد ظهرنا في أول 45 دقيقة بأداء لم نقدمه أبدًا من قبل، وأظهرنا رد فعل، على الرغم من أنني لست سعيدًا بحصد نقطة”.

وأضاف: “الهدف الأول الذي استقبلناه يبدو مُضحكا بعض الشيء، وبدأنا المباراة بشكل سيء ومنذ الدقيقة 10 لم نركز بشكل كامل في المناطق التي يمكن أن يضرنا منها الخصم، وكنا أسوأ بعد الهدف، ثم سجلوا هدفا آخر، لكن في الشوط الثاني تحسنا”.

وتابع: “حديثي في الاستراحة؟ لقد قلت لهم أمامنا 45 دقيقة لتغيير ذلك، وقاموا بتغيير النتيجة بالفعل، ودخلوا بأداء أفضل ورغبة في اللعب”.

واختتم: “تذيل المجموعة؟ سنرى، المباراة التالية لنا في الليجا، ونعلم أننا في وضع أسوأ في دوري الأبطال لكننا سنستمر في العمل”. انتهى