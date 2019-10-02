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زيدان يتجاهل الحديث عن كريستيانو رونالدو

تجنب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الحديث عن نجمه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الريال ضد كلوب بروج في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو رحل عن صفوف ريال مدريد صيف 2018 متجهاً صوب يوفنتوس الإيطالي بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات بالقميص الأبيض، وبعد رحيله عانى الريال هجومياً بشكل واضح رغم تحسن مستوى كريم بنزيما.

وحاول زين الدين زيدان عدم التطرق للحديث عن مدى أهمية رونالدو لريال مدريد بعد أن سئل عن تأثير رحيل البرتغالي على فريقه، مشيراً إلى أنه يجب التفكير في اللاعبين الذين يملكهم ريال مدريد حالياً بدلاً من التفكير في لاعبين آخرين.

ويعتبر رونالدو أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد الحديث، فيما يراه البعض الأفضل على الإطلاق متفوقاً على الأرجنتيني الراحل ألفريدو دي ستيفانو، وذلك لأنه سجل أكبر عدد من الأهداف بالقميص الأبيض في مختلف المسابقات، كما يعد الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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