زين كاش تطلق خدمة التوصيل المجاني لبطاقة “والت كارد”

أعلنت (زين كاش) إحدى أبرز بوابات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والإنترنت في العراق عن إطلاق خدمة جديدة، تضيفها إلى سلسلة خدمات زين كاش وهي خدمة توصيل بطاقة “والت كارد” وتسجيلها دون الحاجة الى مراجعة مراكز الخدمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام زين كاش في تقديم أحدث الحلول الرقمية والمنتجات المبتكرة لمشتركيها في كافة أرجاء العراق وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

خدمة توصيل بطاقة “والت كارد” المُجازة من قبل شركة “ماستركارد” العالمية، تقدمها زين كاش لمشتركيها. الخدمة الجديدة تتيح لمشتركي محفظة زين كاش طلب وتسجيل بطاقة “والت كارد” في بغداد، حيث سيكون بإمكان المشترك طلب توصيل البطاقة وتسجيل المحفظة الدائمة من خلال تطبيق زين كاش وبعدها سيتم إيصالها إلى المستخدم من دون أي تكلفة إضافية خلال 24 ساعة، وإتمام إجراءات التسجيل مباشرةً عند التسليم. وتتيح هذه الخدمة توفير الوقت والجهد على مستخدمي زين كاش وتسهيل عملية حصولهم على بطاقات “والت كارد” الماسترد كارد والمحفظة الدائمة خلال أربعٍ وعشرين ساعة داخل مدينة بغداد حصراً.

الرئيس التنفيذي لزين كاش يزن التميمي وفي تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة قال:” نعمل على تامين حساب مالي الكتروني (محفظة الكترونية مرتبطة ببطاقة ماستركارد) بأفضل وأسهل الطرق لمشتركينا.

تقديم خدمات وحلول مبتكرة، مناسبة تلبي احتياجات وتعزز من تجربة مشتركينا بسهولة ويسر هي اهم اولوياتنا “.

ستتيح خدمة توصيل “والت كارد” من زين كاش، الفرصة أمام أي مستخدم للتسجيل وطلب بطاقة “والت كارد” من منزله أو أي مكان آخر في بغداد، وإجراء عمليات الدفع على أنواعها من خلالها.

زين كاش من زين، هي المحفظة الإلكترونية التي توفّر للعملاء فرصة تحويل الأموال النقدية إلى أموال إلكترونية، ما يتيح المجال أمامهم ويسهل إمكانية الدفع إلكترونياً، عند تحويل الأموال أو تسديد الفواتير والمعاملات النقدية والمشتريات الرقمية والعديد من المزايا والخدمات الأخرى، وكل ذلك من خلال جهاز الهاتف المحمول.