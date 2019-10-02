” على كتف الوادي ” اصدار جديد للشاعر مصطفى الجمّال

كتب : شاكر فريد حسن

عن منشورات دار ” الأماني ” في عرعرة بالمثلث، صدر حديثَا للشاعر مصطفى الجمّال، ديوان شعري جديد بعنوان ” على كتف الوادي “، وهو الديوان الرابع الذي يصدر له بعد ” من فوق الخنادق، عند الشاطئ الملتهب، ولما بزغ الفجر “.

جاء الديوان في 108 صفحات من الحجم الكبير، ويتضمن مقدمة للشاعر، و 30 قصيدة، تدور حول موضوعات سياسية ووطنية وإنسانية، مستوحاة من الواقع السياسي والأحداث الراهنة. فنجده يتغنى بقريته عرعرة ووادي عارة وجبال الخطاف، وينشد للأرض والزيتون وحيفا وعكا والقدس والأقصى والنيل، ويكتب عن الارهاب باسم الدين، وعن العدل والفتنة الكبرى والانقسام في المجتمع الفلسطيني وغير ذلك من الموضوعات والموتيفات المتنوعة.

وتنتمي قصائد الديوان كما في دواوينه السابقة للشعر الموزون المقفى، والسهل الممتنع، وتتسم بالرقة والوضوح والانسيابية والسلاسة، بعيدًا عن الغموض والابهام، ويبرز فيها المكان بشكل جلي.

ومن أجواء الديوان :

ليل يخيم فوق شاطئك الجميل مع السكونْ

والبحر رقراقٌ لدى الاسحار يبحث عن زبونْ

كم هزّنا المزيج من التماهي والشجونْ .. ؟

يا سور عكا فيم تذرف وجدنا الدمع الهتونْ..؟

لي ذكرات فيك طافحة المعاني واللحونْ

قد خصك التاريخ يا عكا بمجد لا يهونْ

هل شاءك الجزار حصنا مع سراديب السجونْ..؟

ما زلت حسناء المأذن والمرابع والحصونْ

يسمو الكمال بواقع لا في البراقع والدهونْ ..

ألف مبارك للشاعر مصطفى الجمّال، ولدار ” الأماني ” بإدارة الأستاذ الكاتب مفيد صيداوي بصدور ديوان ” على كتف الوادي “، ومزيدًا من النتاج والعطاء والاصدارات