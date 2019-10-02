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فتح الابواب ﻟﻠﻨﻮﺭ

فتح الابواب ﻟﻠﻨﻮﺭ
فقلبك ﻫﻮ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﻼ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﻘﻔﻼ
ﻓﻴﺄﺳﺮﻫﺎ ﺑﺴﺮﺍﺩﻳﺐ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ
ﻻ ﺗﻘﻔﻞ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋليك ﻟﺘﺘﺮﻛها ﻣﺘﻘﻮﻗﻌﺎ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻴﺄﺱ والندم
تندس ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺃﻟﻢ تتعلم منها ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ والرميﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺜﺮ ﺑﻬﺎ
حلمك ياعراقي فهو ﻋﻘﻴﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻳﻤﺎﻧﻚ ﺑﻪ سيبقى ﺣﺒﻴﺲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻧﺎﺋﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺵ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﻭﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺩ
ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺐ ﻏﻴﺮ ﺻﻮﺕ الصدى وﺍﻟﺨﻴﺒﺔ
ﻫﻴﺎ ﻏﺎﺩﺭ ﻓﺮﺍﺵ ﺣﻠﻤﻚ ﻭﺍﻛﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ﺻﻤﺖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ حطم
ﻛﻔﻦ صمتك وﺧﻮﻓﻚ ﻭﺟﺒﻨﻚ قد لاح في الافق الفجر
ﻭﻣﻦ ﺷﻖ ﺻﻐﻴﺮ ﺗﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺻﻨﻊ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮﺡ ﺃﺣﻼﻣﻚ كي تبقى مرفوع الرأس
ﻻ ﺗﻨﻘﺮ ﻭﺗﻔﺮ ﻣﺬﻋﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺇﻧﻪ ﺿﻴﻖ ﻭﻻ ﻳﺴﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﺃﻣﻨﻴﺎﺗﻲ وصوتي
ﻫﻮ ﺿﻴﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻜﻦ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺻﻼ
ﻫﻴﺎ ﺍﻏﺮﺯ ﺃﻇﻔﺎﺭ عزيمتك ﻭﻭﺍﺻﻞ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ احلام الجميع
ﻭﺍﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺕ ﺇﺭﺍﺩﺗﻚ ﻓﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﻗﺪ ﻭﻟﻰ
ﺍﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻚ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺳﺘﺮﻯ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺨﻴﺮ والنور ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ …

ذكرى البياتي

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