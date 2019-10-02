“قاموس فارسي”

يجلس وحيداً على الرصيف حاملاً كوب الشاي السفري الذي اشتراه من مقهى شعبي خلف ظهره مباشرةً، الشاي ينقصه بعض السكر لكنه تكاسل و فضل شربه بلا سكر على النهوض من جلسته.

راح يراقب سيارة قادمة ببطء من بعيد و حين اقتربت منه ازعجته مصابيحها الامامية فاغمض عينيه و عندما فتحهما وجد نفسه في مكان مجهول، غرفة واسعة خالية من النوافذ تحتوي على مكتب وضعت عليه مجموعة كتب لتعليم اللغة الفارسية يقف في وسطها رجل كثيف الشعر يرتدي بدلة رسمية بلا ربطة عنق مبتسماً ابتسامة صفراء.

لم ينطق الرجل بشيء و اكتفى بالإشارة باصبعه الى شاشة معلقة على جدار الغرفة امام المكتب فظهرت العبارة التالية : “امامك سبعة ايام لتتعلم اللغة الفارسية و سنقوم باختبارك، اذا نجحت ستخرج و ستصبح مدير البناية اما لو فشلت ستبقى عالقاً للأبد” بعد ان اختفت العبارة غادر الرجل الغرفة و اقفل الباب الفولاذي و هو المنفذ الوحيد للمكان.

مرت المدة المحددة دون ان يدرس شيئاً اذ يظن الامر مجرد مزحة لكن الموضوع كان جدياً و نتيجة فشله بالاختبار نقلوه الى غرفة اصغر و ابلغوه انهم سوف يختبروه مرة أخرى بعد خمسة أيام لكنه ظل يكابر، لم يخضع لهم و انقضت المهلة دون ان يلمس كتاباً واحداً فنقلوه الى غرفة ضيقة جداً و امهلوه ثلاثة أيام.

خضع لتهديداتهم لكن ثلاثة أيام غير كافية، حاول قدر ما يستطيع ان يحفظ الكلمات و قواعد اللغة بلا جدوى و بالطبع فشل هذه المرة ايضاً فمنحوه يوماً واحداً فقط و سيجري اختباراً اخيراً.

سيطر الرعب على عقله و قلبه فلا يستطيع فعل شيء سوى التحديق بالكتب و مراجعة شريط حياته المملة الخالية من المواقف و الإنجازات التي تستحق الذكر.

حان وقت الحسم و كان قد استسلم بالفعل لمصيره المرتقب و استعد لجميع العواقب، رفض خوض الاختبار فدخل رجلان يشبهان الرجل الذي استقبله في اول غرفة طلبا منه مرافقتهما، نزلو عدة طوابق حتى وصلو لسرداب مظلم فيه تابوت منزوع الغطاء و طلبا منه ان يستلقي داخله، اطاعهما و لم يقاومهما.

قاما بحمل الغطاء و اقتربا من التابوت ليضعاه عليه، عندما اقتربا اغمض عينيه مقاوماً رغبته الشديدة بالبكاء و الصراخ، فتح عينيه من جديد فوجد نفسه جالساً على الرصيف و لا يزال يمسك كوب الشاي.

نهض متجهاً الى حاوية القمامة و رمى الكوب فيها، ثم مشى بخطوات سريعة نحو نهاية الشارع.

مروان مازن