قبيل زيارة الأربعين.. فتوى مهمة للمرجع الإمام السيستاني

أصدر المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني فتوى مهمة للمواكب الحسينية قبيل زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وبلوغ ذروتها خلال الأيام المقبلة.

وجاء في نص سؤال ورد لمكتب المرجع الاعلى: “تقام في منطقتنا العديد من المجالس الحسينية لعدد كبير من المآتم وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة سبط الرسول الأعظم {ص} وأصحابه الأبرار، وتفاعل المؤمنين وتفانيهم بحب أهل البيت {عليهم السلام} جعلهم يدعمون المآتم بالمشاركة في المجالس الحسينية وتقديم الدعم المادي السخي والمعنوي لتلك المجالس، حيث تعقد العديد من المجالس في وقت واحد وفي أوقات متقاربة بالنسبة للمجموعات الأخرى وأغلب هذه المجالس تقدم وجبات الطعام {الأرز} منذ الصباح الباكر {الساعة ٧ صباحاً} إلى ما بعد الظهر {الساعة الثانية والنصف}، مما سبّب حالة من رمي معظم هذا الأكل في أماكن النفايات”.

فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجوز صرف جزء من هذه الأموال التي يتبرع بها المؤمنون للمآتم على الفقراء والمحتاجين حيث يوجد الكثير من الفقراء والمحتاجين في المنطقة ؟ أم هناك توجيه آخر؟

وكان جواب مكتب المرجع الاعلى: “التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفر من الطعام بمقدار ما يتيسر صرفه ولا يجوز صرف المال في غير العنوان الذي تبرع به لأجله”.انتهى