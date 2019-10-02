قوة أمنية تداهم فندق المنصور ميليا وتغلق صالة الروليت

داهمت قوة أمنية، فندق المنصور ميليا ببغداد وأغلقت صالة للروليت.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية انه “وضمن جهودها الرامية لمكافحة عمليات غسيل الأموال ولعب القمار والروليت، داهمت مفرزة العمليات الخاصة التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية صالة الروليت التابعة لفندق المنصور ميليا ببغداد بأمر قضائي أصولي وقامت بمصادرة وضبط آلات اللعبة وكل ما يرتبط بها”.

وبين ان “العملية جاءت تنفيذاً لأمر قضائي وبتوجيه وإشراف مباشرين من قبل جمال الأسدي مفتش عام الداخلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وضبط المقامرين وبناءً على الشكوى المقدمة من ادارة فندق المنصور ميليا ضد أصحاب صالة الروليت في فندقه، وتمت عملية المداهمة بمشاركة القوات الماسكة للأرض”.

وأشار البيان الى انه “تم غلق القاعة وضبط محتوياتها وكل ما يشكل جريمة بمستند ضبط أصولي”.

ودعا مكتب المفتش العام للداخلية “المواطنين كافة الى الإبلاغ عن أماكن ممارسة القمار بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها”.

يذكر أن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية قد داهم في الأسابيع القليلة الماضية عدة صالات روليت ببغداد أسفرت عن القاء القبض على 189 مقامراً ومرتاداً لها بينهم 19 امرأة أجنبية.