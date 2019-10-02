كوردستان تقدم اخر تحديث يخص رواتب موظفيها

اكد وزير داخلية كوردستان ريبر احمد، ان بغداد والاقليم متفقان على استمرار صرف الرواتب.

وكان وفد اقليم كوردستان قد اجتمع خلال الاسبوع المنصرم، مع وزير المالية، فؤاد حسين، حول مسودة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020.

ونقلت مجلة ” كولان” عن وزير الداخلية في اقليم كوردستان، ريبر احمد، ان حكومتي الاقليم وبغداد، متفقان على ضرورة عدم المساس برواتب موظفي اقليم كوردستان، خلال المباحثات المستمرة بين الجانبين، موضحا، ان الرواتب من الحقوق الدستورية للمواطنين.

واضاف: ان المباحثات مازالت مستمرة بين الجانبين، ليست على رواتب الموظفين وانما مشاكل اخرى عالقة بين بغداد والاقليم، معربا عن تفاؤله بالتوصل الى مكاسب مهمة.