للمتظاهرين (ينكرون هوية شهداءكم)..(بوقت جميعهم شيعة عرب)..(حذاري مشاركة الكرد والسنة)

بسم الله الرحمن الرحيم

فاحذروا يا ايه الشيعة العرب (ينكرون حتى هوية شهداءكم) بوقت شهداء المظاهرات (شيعة عرب)

عندما وصفنا المظاهرات بوسط وجنوب ومنها بغداد.. بانهم (مظاهرات الشيعة العرب).. رد احدهم بقول كالسم بالعسل. .( ماكو شي اسمة شيعة عرب احنة كلنة عراقيين رجاءا بطلو هاذي التفرقة احنة كلنة أهل).. فنجيبهم: من يتظاهر هم الشيعة العرب.. بوسط وجنوب.. اما كوردستان فلا يعنيها ذلك.. فلديهم اقليمها ومستقلة وهموم الشعب الكوردي تختلف عن هموم وسط وجنوب.. والمثلث السني بعالم اخر.. ولديهم همومهم التي تختلف جذريا عن اولويات هموم الشيعة العرب بوسط وجنوب.. فلماذا لا تريدون الاعتراف بهويتنا نحن الشيعة العرب فنحن من نتظاهر وليس غيرنا.. ودليلنا ..شهداء المظاهرات جميعهم من الشيعة العرب.. فلماذا حتى شهداء الشيعة العرب .. تنكرون هويتهم..

(لماذا عندما تخرج اعتصامات بالمثلث الغربي تقولون اعتصامات السنة العرب).. واذا (خرجت مظاهرات بكوردستان.. تقولون مظاهرات الاكراد).. (فلماذا عندما تصل للشيعة العرب.. تتكتمون على هويتها)؟؟

فصدام قتل الشيعة العرب تحت عنوان القومية والعروبة.. وشيعة السلطة الموالين لايران .. قتلوا الشيعة العرب المتظاهرين.. تحت عنوان الوطنية والاسلام.. والاسلاميين الشيعة سرقونا باسم الدين باكونه الحرامية.. فنصرخ بوجه كل هؤلاء .. (نعم لاقليم وسط وجنوب.. نعم لاقليم الشيعة العرب)..

تنبي.. وتحذيــــــــــــــــــــر:

يبرر السنة عدم خروجهم بمظاهرات بانهم اذا خرجوا يعتبرونهم (دواعش).. نقول لكم.. الم تتظاهرون بالمثلث السني ورفعتم شعار (احنه تنظيم اسمه القاعدة).. الم تضربون وفد من شيوخ عشائر الجنوب (بما لا يليق).. واهنتموهم ..واليكم فلم يوتيوب بالصوت والصورة (لضرب شيوخ عشائر الجنوب بالقنادر) من قبل متظاهري الفلوجة:

وهذه مثال لمظاهرات الاكراد لاستقلال كوردستان وتأييد استفتاء الاستقلال

وحذاري..

مشاركة السنة والكرد..والشيوعيين والصدريين..بالمظاهرات (لانهم سوف يسخروها لمصالحهما)

فالصراع اليوم شيعي شيعي ان صح التعبير.. ودخول السنة والكورد..سيفقد المظاهرات زخمها..

فالمتظاهرين شيعة.. والسلطة يحكمها محسوبين شيعة.. .. اي صراع بين الشارع الشيعي العربي والسلطة الفاسدة التي تسرق الشيعة العرب..دخول السنة والاكراد.. سيضعف المظاهرات .. عكس ما يتوقع البعض.. فالسلطة المحسوبة زورا شيعيا.. ستروج بان (الدواعش يتظاهرون بالغربية)..

وان (اتباع البرزاني يستغلون المظاهرات للحصول على تنازلات من بغداد)..

وكذلك نحذر.. من الشيوعيين والصدريين .. فهم جزء من العملية السياسية الفاسدة.. لسنوات.. وركبوا المظاهرات بالسنوات الماضية من اجل افراغها من محتواها..وافشالها.. وزرع الاحباط بجموع الناس..

لندرك حقيقة.. (سيبقى الشيعة العرب..تستنزف دماءهم.. ) حتى يقام لهم (كيان سياسي مستقل لهم بوسط وجنوب).. فالشيعة العرب ..يتساقطون بظل وحدة العراق المازوم.. فاحموا الشيعة العرب من شرور وحدة العراق المركزية..

لتوضيح ما اقصد بالصوت والصورة.. هذا فلم يتويوب:

متظاهري الفلوجة ورفع (احنه تنظيم اسمه القاعدة) ورد (الشيعة عليهم).. مما افشل المظاهرات

اي مثال للتوتر الطائفي ان دخل الكورد والسنة العرب.. لان (السلطة ببغداد) ستجيرها مذهبيا وقوميا لنعرات تفشل المظاهرات واهدافها..

فيا ايه الشيعة العرب .. طالبون بحقوقكم باقليم وسط وجنوب.. ولا ينفعكم الا الزحف للنجف

يا ايه الشيعة العرب.. تظاهروا بالزحف للنجف حيث بيوت المراجع وابناءهم واحفادهم الحاكمين الفعليين للعراق ومنظومة الفساد المشرفين عليها.. فالخضراء مجرد (واجهة لسلطة المراجع وتمرير صفقاتهم المالية)..

وعليكم يا ايه الشيعة العرب.. (بطرح مشروع وقضية وهدف) ينطلق من همومكم ومصالحكم

فعندما تقول لاحدهم (تعال نخرج).. يتبادل فورا هذه التساؤلات من قبله.. (اين نذهب؟؟ وكيف نذهب .. عبري لو بالسيارة الخاصة).. وما الهدف من الذهاب.. وكم يستغرق الوقت .. (فكيف الحال والمظاهرات لا يعرف مشروع وقضية لها.. ومن هم قياداتها.. وما هي الاليات للتخلص من الفساد.. وكيف تضمنون عدم عودة العراق وشيعته العرب للمرحلة ما قبل عام 2003 .. وعدم عودة الشيعة العرب لحكم السنة والبعث، وما هي الاليات للتخص من النفوذ والهيمنة الايرانية وكيفية قلع عملاءها ومؤسساتهم الخيانية داخل العراق .. وما هي نظرتكم للمرحلة المقبلة بالتخلص من المركزية.. وتطبيق الفدرالية.. وهل انتم مع اقليم وسط وجنوب ليحكم الشيعة العرب انفسهم بانفسهم بعيدا عن اكراد يريدون الاستقلال بكوردستان، ومثلث سني جعلوا مثلثهم مقبرة للشيعة العرب..

ونحذر مرة اخرى..(احذروا من قمع ربيع براغ جديد.. وهذه المرة على يد الجيش الايراني ببغداد)

فاحذروا واعتبروا من التاريخ.. فنخاف ان يكون مصير المظاهرات ان نجحت (مصير قمع ربيع براغ).. حيث (سحقت دبابات تابعة لموسكو (السوفيت).. ثورة قامت بتشيكوسلوفكيا).. حيث قامت قوات سوفيتية باجتياح (براغ) العاصمة (التشيكوسلوفاكية).. ليلة 21-20 اب من عام 1968.. للقضاء بوحشية على ما رأوه فيه تطورا سياسيا خطيرا لمنطقة يعتبرها السوفيت الروس منطقة نفوذ لهم وتابعة لموسكو.. (تشيكوسلوفاكيا).. ولم تغادر القوات السوفيتية البلاد الا عام 1991..

وهذا ما قد يجري ببغداد، ان فشلت مليشيات الحشد الموالية لايران التي تم دمج الكثير منهم بالاجهزة الامنية وقوات مكافحة الشغب وغيرها.. وتمثل هذه المليشيات (الذراع للحرس الثوري الايراني) باعتراف قادة الحرس ومنهم حسين سلامي (بان لدى ايران 100 الف من الحرس الثوري بالعراق).. فعند ذاك تندفع قوات ايرانية للعراق تلبس ملابس (قوات رسمية عراقية).. لقمع المظاهرات بوسط وجنوب الشيعي العربي ومنها بغداد.. فالحذر الحذر..

ونشير الى مسالة تثير الريبة:

فالعنف المفرط ومنذ بداية المظاهرات من قبل (المؤسسات القمعية)…. يثير الريبة.. (انه يعكس الخوف).. من قبل السلطات..من حدث يؤدي لسقوط النظام الحاكم المنخور بالفساد.. ان القوى الامنية (حقيقتها مليشيات).. موالية لايران.. والقوى الامنية الحقيقية.. تم تهميشها.. كما فعلوا مع عبد الوهاب الساعدي الذي جمدوه.. فالشبعان (السياسيين) لا يعلمون بالجوعان (الشيعة العرب).. فالمتظاهرين (لا يمثلون مليشيات ولا احزاب).. لذلك لا تخاف السلطات من قمعهم..(فما مقدار صحة هذه المعلومة)؟ وننبه ما يثار من ان من يقومون بعمليات الاعتداء على القوات الامنية والمقار الحكومية وحرق الاطارات وغيرها.. هم من (المخابرات والاستخبارات) الذين هم مليشيات (دمج) دمجوا بهذه المؤسسات.. لمصالح ايران القومية العليا.. لتجير المظاهرات بيعد عن اهدافها.

المحصلة:

الشيعة العرب.. (يستنزفون).. والسنة (يؤججون).. والمرجعية العجمية وابناء المراجع واحفادهم.. (يلغفون)..ولا كأنهم يسمعون..وسياسيي شيعة الكراسي (يتنعمون بالمال الحرام امنين).. وبالحمايات متحصنين.. (وكوردستان متنعمة بالاستقلال مستقرين).. (والمحصلة الايرانيين يجنون الثمار، والعراق اصبح بالنسبة لهم ضيعة للفرس)..

فيا ايه الشيعة العرب توجهوا بمظاهراتكم للنجف.. حيث بيوت المراجع الاحياء والاموات وابناءهم واحفادهم.. (فالعملية السياسية واحزابها من وحي مرجعيات، وهم من يتحكمون بالخضراء ببغداد).. فما بالكم لا تسمعون..

……………………….

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم