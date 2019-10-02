لماذا يخفي الله نفسه عنـــــا ….؟؟

المحامي : يعكوب ابونا

يقول النبي هوشع : “هلك شعبي من عدم المعرفة “.

لماذا يخفي الله نفسه ؟؟ سوال يطرحه المشككون بوجود الله فيدعون الى حضوره ، هم « الذين فيهم إله هذا الدهر ( الشيطان ) قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيىء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح، الذى هو صورة الله» (2كورنثوس 4: 4).

قد يكون لهؤلاء بعض المعرفة في اللاهوت من خلال قرائتهم للكتاب المقدس بسطحيه والقراءة معارفنا الفكرية المحددة يتعامل معنا وفق لابحكمته الله لان السطحية تحرم لذة التمتع بالمعرفة الحقه .. ابينن، لذلك ر زمنناغي اوقاته غيراوقاتنا وزمنهافكار الله غير محدد ولان ، اهواؤنا رغباتنا واحتياجاتنا ولما نترجاء وبين ما يحققه لنا من مسعى حميد نناله برجاء صالح .. وبين الله

عندما نطلب حضور الله علينا ان نتعرف على الله اولا ، لانه لايمكن ان تدعو شخصا من بداهة القول ، لا يمكن ان ندعوه على الله بدون التعرف كذلكمسبقه به ،شخصية الى بيتك بدون ان تكون لك معرفه صادقين له ؟؟ ن لا نعرفه ولسنا مفكيف نحمل المسؤولية لم

” من يقبل الي لا 8: 4يعقوب “” اقتربوا الى الله فيقترب اليكم يقول لكي نعرف الله علينا ان نطلبه ؟ تطلبونني بكل قلبكم “.. ي اذ ” وتطلبونني فتجدونن 13: 29ارميا ، ” 37: 6يوحنا ” اخرجه خارجا وهذه هي 3: 17ويوحنا “.. يقول ” أٍسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم 7: 7انجيل متي في و”.. الحياة الابدية: ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته.

” لانكم بالنعمة 9-8: 2في رسالة افسس ، نؤمن به ايمانا حقيقيا مطلقاان كيف نطلب الله ونساله ؟؟ ” 6: 11عبرانيين مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من اعمال كيلا يفتخر احد ” واري الذين الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجب ان الذي ياتي ولكن بدون ايمان لايمكن ارضاؤه لانه يج” .. ترىلا مورافهو الثقة بما يرجى والايقان بالايمان واما ” 1: 11عبرانيين و ..يطلبونه ”

“السموات تحدث بمجد 4-1: 19وجود الله مزمورلنا علن تالتي الكثيرمن الايات يعطينا الكتاب المقدس «فإنه فيه خُلق الكل ما فى السموات وما 16 :1″وفي رسالة كولوسي “.الله، والفلك يخبر بعمل يديه،على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشاً أم سيادات ام رياسات ام سلاطين الكل به ( يسوع المسيح ) وله قد خلق ..”.

).24 :104أعظم أعمالك يارب، كلها بحكمة صنعت» (مزمور «ما

تثبت وجوده ، هناك ايضا نظريات علميةو، ت كتابياثاب وجود اللهف

النظرية المنطقية. تعرف بأنه “ذاك المدرك الذي يفوق في العظمة اي شيء آخر”. : النظرية الأولي وحيث أن الموجود أعظم من غير الموجود. اذا فأن أعظم كائن مدرك لابد أن يكون موجود. ان كان الله … يعتبر أنه أعظم كائن مدركنه لن غير موجود فأ

متناهي المبدأ: ان الكون مبني علي نظام معقد وعجيب تقوم على النظرية التطبيقية : النظرية الثانية ان كان موقع الكرة الأرضية بضعة . فمثلاله ان يكون هناك مهندس الهيوهذا النظام لايتم الا ، الدقة . وان كانت العناصر الجوية الارضهناك حياة على ن تكون كيلومترات أقرب أو أبعد من الشمس، فل… مختلفة ولو بمجرد كسور، لمات كل شيء موجود علي الأرض لكل مسبب، سبب خلفه. الكون وكل مافيه هو مسبب و عليه لابد أن :النظرية الكونية :النظرية الثالثة هناك شيء “غير مسبب” موجود وهذا الشيء يكون هناك سبب لوجود كل الأشياء. أيضا لا بد أن يكون …هو السبب في وجود جميع الأشياء. هذا الشيء “الغير مسبب” هو الله.

العالم خلال التاريخ كان له نظام قانوني معين. بلدانبلد من النظرية الأخلاقية: أن كل : النظرية الرابعة هذهالقتل، السرقة، الكذب، الغش عن الشر، ويعرف الخير ويميزه كل منا لديه معرفة بالحق والباطلو ؟ كن من الله القدوسيان لم التميزية . من أين أتت هذه المعرفة الناس جميعمعروفه لدى صفات

صرح روبرت جاسترو، العالم بالفيزياء الفلكية، الذي يعتنق مذهب اللاأدرية، بأن “بذرة كل شيء حدث في الكون زرعت في تلك اللحظة الأولى، حيث خرجت كل النجوم، وكل الكواكب وكل المخلوقات الحية في الكون إلى حيز الوجود نتيجةً للأحداث التي أخذت قوة اندفاع في الحركة لحظة الانفجار الكونية. ولمع الكون إلى الوجود، ” ولا نستطيع اكتشاف ما سبب ذلك الذي حدث” .

يقول ريتشارد فاينمان، الحائز على جائزة نوبل في الديناميكية الكهربائية الكمية: “إن سبب خضوع الطبيعة لقوانيين الرياضيات يعد لغزًا. فحقيقة وجود القوانين مهما كانت هو نوع من المعجزة”. ) ..

هؤلاء وغيرهم من العلماء بذات لوقت اكدوا بانهم لم يجدوا تفسيرًا للانفجار المفاجئ للضوء وللمادة ، التي يدعونه بالانفجار العظيم ” و لا يعرفون كيف كان الضوء والمادة موجودان قبل الانفجار ؟؟ ومن اوجدهم ؟؟

رئيس كريسي ..وقال الله الى فيه الفضل يرجع الكون في الوظائفي الانسجام ان : يقول ديكارت ولكن ان عقولهم عليهم ،وتابى العلماء يعرفها الالهية بالحقيقة الايمان اسباب ” نيويورك في العلوم مجمع يوجد لم انه تثبت الكون في الرياضية المشاهدات ” جينز جيمر ، العلامة وقال . ” المصادفه الى يردوها وقال “.. الحديث العلم يسيغه لا امر الالية بالحركة الكون تفسير ” ادنجتون ارثر سير وقال “. مصادفه وجود على يدل الكون في يتجلى الذي النظام ” نيوتن وقال “. للعالم اله بوجود ضميري ينبئني ” كانت التي المحددة غير العليا الروح بتلك المتواضع الاعجاب ىعل ديني يشتمل ” اينشتين وقال “. له الله الايمان هذا ، ادراكها المتواضعه عقولنا تستطيع التي القليلة التفصيلات بعض عن سرها في تكشف يلهمني ، الغامض الكون ذلك خلال ادراكها نستطيع عليا حكيمة قوة بوجود والاعتقاد العميق القلبيقال سبنسر: المجهول هو تلك و ” “. خاص ثابت ولغرض وفطنه بحكمة لقهخ وانه ، الاله عن فكريالقوة التي لا تخضع لشيء في العقول, لكنها مبدأ كل معقول , وهي المنبع الذي يفيض عنه كل شيء في الوجود

وقال دارون :تفرعت الأنواع من جرثومة الحياة التي أنشأها الخالق.( المصادر تاريخ الفلسفة الحديثة ) وأصل الأنواع, وعلم الحياة والعالم اينشتن وكتاب الله,.

ناتي الى الاجابة على السؤال ، لماذا لايظهر الله ؟؟.

: نفسه عن البشر مطلقا الله لم يخفي كثيرة ومتعدده والله ظهورات في الواقع ان

1- ظهورات المسيح قبل التجسد: “ظهر وتكلم مع أبرام. (تكوين 1:17). وتكلم مع موسى ويعقوب وغيرهم من الأنبياء الذين تلقوا الإعلان الإلهي بهذه الطريقة.

2- الأحلام والرؤى: فقال الرب لموسى وهرون اسمعا كلامي. إن كان منكم نبيّ للرّب، فبالرّؤيا أستعلن له. في الحلم أكلمه” (عدد 6:12). وما يزال حتى اليوم يعلن نفسه للبشر من خلال الأحلام والرؤى التي غيرت حياة كثيرين من خلال إيمانهم بالمسيح.

3- الأنبياء: “إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سرّه لعبيده الأنبياء” (عاموس 7:3). هم مملوئين ومسوقين من روح الله ليقدّموا رسائل الله إلى الشعب، و الإعلان الإلهي عن تجسد المسيح

4- الأسفار المقدسة: “صرّ الشهادة اختم الشريعة بتلاميذي” (أشعياء 16:8). كلّ هذه الطرق الإلهية للإعلان والّرسائل المعلنة والإختبارات، دوّنت في كتاب موحى به من الله، وهو إعلان الله الأخير لشعبه ، فهو لا يترك نفسه بلا شاهد (أعمال 14 : 17 ) ..

5 – إعلان الله بيسوع المسيح: “الله بعدما كلّم الأباء بالأنبياء قديما، بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه… (عبرانيين 1:1). يسوع المسيح هو الله المتجسد، الكلمة الأزلي الذي صار جسدا فمن خلاله قدم الله نفسه لنا “..يوحنا 1 : 14 ” ” قال فيلبس للرب يسوع: أرنا الآب وكفانا. “..هذه هي رغبة البشر أن يعرفوا الله. قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يافيلبس ، الذي راني فقد راى الاب فكيف تقول انت ارنا الاب ، ألست تؤمن اني انا في الاب والاب في ّ “.يوحنا 14 : 8- 10 ”

فالرد على طالبي حضور الله يوميا لكي يصدقوا وجوده ، فهذا محض افتراء على الله لانه ان ظهر اليوم سوف يطلبون ظهور بعد مائة عام اقل او اكثر ليثبت لهم وجوده .وهذا مستحيل ان يحدث لان الله ظهر كما بينا انفا وكان اخر ظهوره متجسدا اذ راوه الالاف وعمل معهم وصنع لهم العجائب وصلب ومات وقام ، بعد قيامة الرب يسوع المسيح وصعوده الى السماء اعطى لنا النعمة والكلمة والروح القدس ، فهو ظاهر بكل من يؤمن به ، فلا حاجة لظهوره الشخصي ، لانه لا يمكن ان يظهرلغيرمستحقيه ..وان ظهرسيكون للعالم اجمع بدون استثناء الكل سوف يروه وهذا يكون بمجيئه الثاني .ونهاية العالم …

ومن ناحية اخرى اذا افترضنا ان اراد الله الظهور، فانه بامكانه الظهورطبعا . ولكنه ان فعل ذلك لن يكون هناك احتياج للايمان الذاتي ..لان “فقال له يسوع الأنك رأيتني ياتوما أمنت؟ طوبي للذين امنوا ولم يروا” (يوحنا 20 : 29 ) ..فالمطلوب النمو الروحي لانه ثمرة الثقة بيسوع المسيح لان ” البار بالايمان يحيا غلاطية 3 : 11 ” فحياة الايمان من الائتمان الله اكثر واكثر ، وذلك بالاقتراب من الله بالصلاة ، وقراءة الكلمة الكتاب المقدس ، واطاعة الله والثقة به ،وندع الروح القدس ان تسيطروتعمل في حياتنا اليومية اعمال 1 : 8 ” اميــــــــــــــــــــــــــــــــن ..

يعكوب ابونا ……………………… 2 / 10 /2019