مانراه من مظاهرات امر مخطط له ومختصرة للوسط والجنوب،

نعيم الهاشمي الخفاجي

مانراه اليوم حذرنا اخوتنا الاعزاء بحزب الدعوة منه وقبل سقوط نظام صدام الجرذ الهالك بثلاثة اشهر، فلول البعث ومحيطهم المذهبي دمروا الدولة واستنزفوا الميزانيات وجعلوها عباره عن مرتبات للعسكر وللاسلحة وللنهب والسرقة وللمتضررين والنتيجة ملايين العاطلين، ليس من العدل وعلى سبيل المثال بالقرب من دار اهلي يوجد حقل الاحدب وهم قاتلهم الجوع والمرض، شقيق لي خريج منذ عام ١٩٨١ وهو عاطل عن العمل ليومنا هذا وعنده ولدان مصابون في التلسيميا التي تحتاج لتبديل الدم، ومثله آلاف الحالات ودولة تعجز عن تقدم خدمات للمرضى، بالغرب طفل يولد معاق او مريض يصل عمره ١٨ راتب يمنحوه راتب تقاعد مبكر يعادل راتب موظف حتى يتمكن من الزواج وايجاد عائله له، مايحدث بالعراق من ارهاب يستهدف المكون الشيعي والمظاهرات ايضا خطط لها ناس محترفون، للاسف حكوماتنا منذ سقوط الصنم وليومنا هذا يلعنون ساسة الشيعة المحاصصة وهم من قبل بها لانهم غير قادرون لرفض التدخلات الامريكية، من الافضل اقيموا اقليمكم من بغداد للفاو ووزعوا الثروات على مواطنيكم، قرأنا في المفكر الهنغاري الشيوعي جورج بوليتزر والذي ينتمي لعائلة متعلمة وهرب والده لفرنسا عام ١٩١٩ وكان عمره ١٦ عام يقول المثالية الاخلاقية تقوم على ان ينذر الانسان نفسه من اجل هدف ما، اقول ماهو الهدف الذي يوجب لساسة احزاب شيعة العراق الذين يرمون تحقيقه وقدمت جماهيرهم كل هذه التضحيات هل نموت لاجل فلسطين والتي لم ولن يحررها احد لا من السابقين امثال المشعول صدام الجرذ الهالك وعبدالناصر ولا من الحاليين والذين نرى تعثرهم وانهماكهم بجمع المال على حساب فقرائهم واحسن مصداق هو حال مواطنينا من ابناء شيعة العراق تحت اراضيهم وبيوتهم محيطات من البترول وقتلهم الجوع والفقر والمرض، قالها الامام علي ع لا امر لمن لايطاع.

أصدار البيانات والتنديدات من قبل الساسة والمرجعيات الدينية والقبلية لاتجدي نفعا لحل مشاكل ابناء الوسط والجنوب، يفترض طرح البديل وإلا هذه البيانات وان كانت مفيدة لاقيمة لها، هل يعقل ابناء اكثر من ١٢ محافظة ومكون كبير يعج بكثرة رجال الدين والمرجعيات والمثقفين وشيوخ القبائل والخطباء والمحللين الذين تعج بهم القنوات الفضائية يعجزون عن طرح البديل الافضل، الامم الراقية تقدمت من خلال نقد الاخطاء السياسية لرجال ساستهم وتصحيح الاخطاء، منذ سقوط نظام صدام الجرذ الهالك كم عدد المرات التي سقطت محافظات الوسط والجنوب بيد متظاهرين من تيارات متعددة وصلت لمرحلة القتال والنتيجة لاشيء، الذي يخرج بمظاهرات عليه ان يعرف من هم قادة هذه التظاهرات وما هي المطالب وماهي مشاريعهم، ومن اين تمويلهم، انا كنت معارض سابق لنظام صدام كانت كل التحركات مدعومة من امريكا والغرب بل اغرب نكته خرج العراقيون بمظاهرات ضد صدام في عدة دول بالعالم والقذافي كانت عنده مشكلة مع السعودية اتصلت السفارة الليبية بشخص عراقي لانريد ذكر اسمه اشوفه قبل فترة نزل مقاطع فيديو ويصرخ الله وكيلكم القذافي اعطاه مبالغ مادية وطلع مظاهرات ضد السعودية قام بها العراقيين، الناس خرجوا بنوايا صادقة والذي قاد المظاهرة استلم مبالغ من القذافي ههههههه ان شر البلية مايضحك ولاحول ولاقوته الا بالله العلي العظيم، شعب العراق وبالذات فقراء المكون الشيعي العراقي ادخلهم ساستهم بنفق مظلم سوف يبقون بهذا النفق المظلم لدولة الامام المهدي، ان جهل ساسة احزاب شيعة العراق وعدم معرفتهم بالعالم وبأنفسهم هو الذي اوصل حياة المواطن الشيعي العراقي لهذا الوضع المزري والمؤلم، اقرأ لكتاب عراقيين القنوات الفضائية تستضيفهم بشكل يومي لم اسمع منهم سوى النحيب والصراع وعاجزون ان يقترحون ويعطون ارائهم بالمشروع البديل والحلول، الصراخ لم ولن يحل أي مشكلة، كتب التاريخ كتبت لكي يستفيد الاحفاد من اخطاء السلف لتصحيح الاخطاء.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.