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متظاهرون يقطعون سريع القناة في بغداد ويضرمون النار فيه

قطع عدد من المتظاهرين في العاصمة بغداد، صباح الاربعاء، سريع القناة، واضرموا النار في الاطارات.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين اقدموا على حرق الاطارات وغلق سريع القناة في العاصمة بغداد.

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