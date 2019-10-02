متظاهرو قضاء الحمزة في الديوانية يقتحمون المجلس البلدي والقائممقامية

اقتحم عدد من متظاهري قضاء الحمزة الشرقي في الديوانية، الاربعاء، المجلس البلدي والقائممقامية.

وقال مراسلنا، ان المتظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية اقتحموا مبنى المجلس البلدي ومبنى القائممقامية.

وكان مصدر أمني قد افاد، الاربعاء، بأن القوات الامنية اقدمت على اطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في قضاء الحمزة بالديوانية.

وقال المصدر في حديث ، إن “القوات الأمنية في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية، استخدمت الذخيرة الحية على المتظاهرين”.

واشار الى أن “حشود من المواطنين توجهوا الان الى المجلس البلدي ومقرات الاحزاب في المدينة”.

واضاف أن “القوات الأمنية المتواجدة في قضاء الحمزة الشرقي، تواصل عملية إعتقال المتظاهرين”.

واشار المصدر الى أن “المتظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي احرقوا الإطارات في شوارع القضاء الرئيسية كمحاولة لعرقلة حركة القوات الأمنية التي تلاحقهم”.