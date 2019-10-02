مصدر يكشف مواعيد اجتماعات مبعوث “فيفا” بأطراف أزمة درجال

كشف مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، مواعيد اجتماعات مبعوت الاتحاد الدولي لكرة القدم، الايراني وحيد لازم، مع أطراف الازمة بين الاتحاد واللاعب الدولي عدنان درجال.

وقال المصدر في حديث “اليوم الثلاثاء، سيشهد اجتماع كريداني مع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، ولجنة الانضباط في الاتحاد، فيما سيستقبل في مقر اقامته بفندق بغداد مساءً اليوم ، اللاعب الدولي السابق عدنان درجال”.

واضاف المصدر، أن “المبعوث قد يزور يوم غد الاربعاء المسؤولين الاثنين في اتحاد الكرة، امين سر الاتحاد صباح رضا، ورئيس لجنة الاستئناف السابق بالاتحاد، ستار زوير، والمسجونين في موقف التسفيرات، فيما سيجتمع عند الثامنة من مساء يوم غد بوزير الشباب والرياضة احمد رياض”.

وكان مبعوث “فيفا” وحيد كريداني قد وصل إلى بغداد صباح اليوم الثلاثاء للوقوف على اطراف الازمة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ورفع تقرير مفصل الى الاتحاد الدولي.