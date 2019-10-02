مطالبة بمساواة ضحايا كورد سوريا بنظرائهم في كوردستان

استقبلت لجنة شؤون الشهداء وضحايا الابادة الجماعية والسجناء السياسيين في برلمان كوردستان باشراف رئيس اللجنة سوسن محمد ميرخان وبحضور نائب ومقرر وعدد من اعضاء اللجنة، يوم الثلاثاء، وفد مؤسسة شهداء كوردستان سوريا الذي زار برلمان كوردستان ممثلا عن ذوي ضحايا بيشمركة روژ بهدف تسليم مذكرة تضمنت طلبا بشأن حقوق ذويهم.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ان “مؤسسة شهداء كوردستان سوريا قدم خلال الاجتماع الذي تم في لجنة شؤون شهداء وضحايا الابادة الجماعية والسجناء السياسيين، مذكرة طلب للجنة شؤون الشهداء، تضمنت طلبا ان يستفيد ذوي شهداء البيشمركة الذين قاتلوا في خندق واحد مع بيشمركة كوردستان من الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها ذوو الشهداء مع المساعدات المادية والمعنوية التي يستفيد منها الجرحى أيضاً”.

من جهة اخرى اشار البيان الى ان “اللجنة استقبلت في اليوم نفسه، ممثلي الطلبة والطالبات من ابناء الشهداء الذي زاروا اللجنة بهدف ايصال مطالبهم والتي تضمنت التعاون وتقديم التسهيلات للطلبة الذي يواصلون دراستهم في الاقسام الداخلية”.

واضاف البيان ان رئيس واعضاء اللجنة من جهتم تعهدوا خلال اللقاءين ايصال مذكرات ومطالب الوفدين لرئاسة البرلمان ومتابعة تلك المطالب.