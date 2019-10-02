مع اقتراب موعد افتتاحه.. ملعب الحبيبية بدون شبكة للصرف الصحي

رياضة 2019/10/01 12:15 302 المحرر:hs

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من العاملين بملعب الحبيبية سعة (30) ألف متفرج قيد التنفيذ والذي من المؤمل ان يفتتح شهر تشرين الثاني المقبل،إن الملعب بدون شبكة خارجية للصرف الصحي.

وقال المصدر في حديث إن” الشركة المنفذة اكملت شبكة الصرف الصحي داخل الملعب الى حد الرصيف في الشارع المحيط بالملعب، الا ان المشكلة ان المنطقة التي نفذ فيها الملعب غير مجهزة بشبكة صرف صحي خارجي”.

واضاف” الشركة خاطبت امانة بغداد وبعد انتظار جاء الرد بان تكلفة شبكة الصرف الصحي قد تصل الى مليار دينار عراقي، لذا اقترحت الامانة بان تقسم التكلفة خمسين بالمئة تدفعها الاخيرة والنصف الثاني تتحمله وزارة الشباب”.

وبين” لذا فأن مشكلة المجاري مازالت عالقة والجميع ينتظر الحل قبل الافتتاح والموعد المحدد له”.

يشار الى ان وزارة الشباب والرياضة كانت قد اعلنت في وقت سابق بان افتتاح ملعب الحبيبية سعة 30 ألف متفرج بمدينة الصدر، سيكون قبل نهاية العام الجاري.