هواوي تعلن تطويرها نظام تشغيل بديل عن “أندرويد”

كشفت شركة “هواوي” الصينية، النقاب عن نظام تشغيل خاص بها للهواتف الذكية قالت إنه قد يحل محل نظام أندرويد إذا منعتها العقوبات الأميركية من الوصول إلى نظام غوغل.

وقالت شركة “هواوي تكنولوجيز ليمتد” ثاني أكبر علامة تجارية عالمية للهواتف الذكية، إن أول هاتف يستخدم نظام تشغيل “هارموني أو إس” سيصدر السبت تحت علامة “أونور” الخاصة بها.

رئيس وحدة المستهلك في هواوي ريتشارد يو، صرح من جانبه بأن الشركة تريد استخدام أندرويد لكن يمكنها “استبداله على الفور” إلى “هارموني أو إس” إذا فقدت إمكانية الوصول إلى النظام الأميركي المستخدم على نطاق واسع.

وتقول واشنطن إن هواوي تمثل تهديدًا أمنيًا، وهو اتهام تنفيه الشركة، وفرضت قيودًا على وصولها إلى التكنولوجيا الأميركية.