واشنطن تعلق على التظاهرات في العراق

افادت وزارة الخارجية الامريكية، الثلاثاء، بأنها تتابع التظاهرات الحاصلة في العراق.

ونقلت قناة الحرة عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله “نحن على علم وتتابع التظاهرات الحاصلة في العراق”.

وتظاهر الالاف من المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وواجهت الاجهزة الامنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه الساخن، والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريقهم من امام جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية مما ادى الى اصابة العشرات من المحتجين بجروح.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، انها سجلت حالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد الجرحى 200 مصاب بينهم 40 مصاباً من منتسبي الأجهزة الأمنية، خرج عدد منهم بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، مع إستمرار الملاكات الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمتبقي من للراقدين وعددهم 50 شخصاً.