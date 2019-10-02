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وفد برلماني كوردستاني رفيع يصل كوريا الجنوبية

بدعوة رسمية من البرلمان الكوري الجنوبي، وصل نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي رفقة رئيسي كتلتي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، الى كوريا الجنوبية.

وتم استقبالهم من قبل عدد من اعضاء البرلمان الكوري، حيث جرى خلال اللقاء المشترك بين الجانبين بحث العلاقات الثنائية والتأكيد على تمتين هذه العلاقات.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ان من المقرر ان يعقد الوفد عددا من اللقاءات المهمة بشأن العلاقات بين برلمان كوردستان والبرلمان الكوري الجنوبي، بهدف الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في هذا المجال.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من الدول التي لها علاقات جيدة مع اقليم كوردستان، وكانت تقدم الخدمات الكثيرة للاقليم من خلال قوات الزيتون بعد سقوط النظام العراقي السابق.

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