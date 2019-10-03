أحمد الفيشاوي يرد على شائعة طلاقه بصورة مثيرة

بيان منسوب إلى ندى الكامل تعلن فيه انفصالها عن الفيشاوي

تأكيدا لما انفرد به “سيدتي نت” حول عدم صحة أنباء طلاق الفنان أحمد الفيشاوي عقب مشاجرته مع زوجته ندي الكامل في الفندق الخاص بنجوم مهرجان الجونة، شارك الفيشاوي، جمهوره على موقع إنستقرام أول صورة له برفقة زوجته عقب انتهاء الأزمة وتصفية الخلافات بينهما.

وظهر أحمد الفيشاوي في الصورة وهو يحتضن زوجته ندى الكامل، وعلق على الصورة قائلا: زوجتي تعالي معي، وتوالت التعليقات من متابعيه تتمنى لهما حياة سعيدة خالية من الأزمات.

يذكر أن مشاجرة بصوت عال وقعت بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل داخل غرفتهما في الفندق المخصص لاستقبال نجوم الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، مما استدعى تدخل عدد كبير من النجوم للتدخل لتهدئة الطرفين وتم الاتفاق على ان يتم حل الأزمة بينهما في القاهرة لعدم إفساد المهرجان، وغادر الفيشاوي الجونة بالفعل ولكن لالتزامه بارتباطات فنية مسبقة منها بدء تصوير فيلمه الجديد مع النجمة هيفاء وهبي.

المشاجرة بين أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل غير معروف سببها حتى الآن، ولكن شاهد عيان أكد أن الأمر لم يتطور للطلاق أو الانفصال كما روج البعض، فقد سارع النجوم للتدخل، وطلب من ندى الكامل مغادرة الفندق والعودة إلى القاهرة حتى لا تتفاقم الأزمة واستجابت للنصيحة، بينما غادر أحمد الفيشاوي في اليوم التالي وفقا لالتزامه مع إدارة مهرجان الجونة بالتواجد لمدة ثلاثة أيام فقط.

ومن المقرر أن ينخرط الفيشاوي في تصوير فيلم “حجر الإسكندر” مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والنجم السوري معتصم النهار والفنانة المصرية أروى جودة خاصة وان المخرج محمد حماقي وضع خطة للتصوير وتم بناء الديكورات بالفعل.

وتكررت الأزمات بين أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل منذ إعلان زواجهما، وأعلنت الأخيرة أكثر من مرة انفصالها وأصدرت سابقا بيانا أكدت فيه الانفصال رسميا، دون إبداء أسباب، ثم سارعت بحذف البيان، وابقت على الصور التي تجمعهما، بينما قام أحمد الفيشاوي بحذف زوجته من قائمة من يتابعهم على موقع إنستقرام.

البيان المنسوب إلي ندى الكامل أشار إلى أن الانفصال حدث لأسباب “خارجة عن إرادتها” وقالت: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا. ربنا ساعات بيكون مخطط لنا خطط أحلى وأجمل بس إحنا بنمسك في خططنا. النهارده وبعد تفكير عميق أنا قررت أتخلى عن خططي في الحياة وأسيب الأمر بيد الله.

تابعت قائلة: أعلن اليوم عن بداية إجراءات الانفصال عن زوجي أحمد فاروق الفيشاوي، مشفتش معاه غير الذوق والاحترام والتفاهم والوفاء والرقي وسنة كاملة من التفاني، كان صديقي، لكن ربنا مش رايد ومش نصيبي، وبالتالي رجاء منكم، ما حدش يسألني أو يكلمني أو تكتبوا حاجة، دي حياتي الشخصية والسبب موجع أكتر من أني أتكلم احترموا حزني وضيقتي، شكرا، والحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل.

بعد دقائق قليلة حذفت ندي البيان، واتجهت الأنظار إلي الفيشاوي، ولكنه أغلق هاتفه المحمول، وتردد وقتها أن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تدخل لإنهاء الأزمة وعادت المياه إلى مجاريها.