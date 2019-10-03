اقتحام مبنى محافظة ذي قار وتفريق احتجاج بالقوة في ميسان والديوانية

اقتحم محتجون غاضبون مبنى محافظة ذي قار جنوب العراق.

وقال مراسلنا ان المحتجين احرقوا جزءا من مبنى المحافظة.

وتظاهر محتجون ايضا امام مبنى محافظة ميسان والديوانية، إلا ان القوات الأمنية فرقتهم بعد اطلاق الرصاص الحي بالهواء.

واغلق محتجون الطريق المؤدي لمطار بغداد في العاصمة العراقية مع تصاعد حدة التظاهرات لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب مراسلنا فان احتجاجات خرجت في المناطق المحاذية لمطار بغداد من جهة حي الجهاد والفرات، وسط انتشار امني مكثف.

واضاف ان المتحتجين قطعوا الطريق المؤدي لمطار بغداد.